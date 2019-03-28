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調查新信號系統故障 三個月內提報告

2019-03-28 列印
　　上周一凌晨港鐵進行新信號系統測試，導致該路段兩天停用，引起全城鬧爆。港鐵昨天委任九人組成調查委員會，並邀四名外聘專家提供意見，希望三個月內提交報告，期間新信號系統測試將繼續暫停至確定事故成因。

　　港鐵昨天委任車務總監劉天成和技術工程總監顏永文共同擔任調查委員會主席，其餘七名委員會成員分別來自港鐵車務處、技術工程處和策略、創新及科技處的資深人員，又外聘四位專家提供意見。

　　港鐵公司行政總裁梁國權表示：「公司非常關注事件，委員會將就事故進行全面審視，包括確立事故經過、找出成因，檢視新系統的設計，提出改善措施建議，防止類似事件再發生，會盡力於三個月內向政府提交報告，調查期間新系統測試將繼續暫停，直至確定事故成因。



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