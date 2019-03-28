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小巴收掣不及釀三車串撞

2019-03-28 列印
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　　沙田大埔公路新城市廣場對開，昨晨十時許發生三車連環相撞意外，意外中四人受傷，包括一名司機，警方其後證實三車司機未有飲酒。

　　事發昨早十時許，大埔公路沙田段往上水方向，一輛貨車及一輛吊臂車駛至近瀝源邨對開，因交通情況減速，但其後尾隨的一輛由荃灣前往火炭的專線小巴，疑因收掣不及，撞向前車造成三車串燒車禍。

　　意外中，六十九歲姓羅小巴司機一度被困，需要消防員救出，小巴車頭損壞嚴重。小巴上另有三人受輕傷，分別是七十歲葉姓男子，報稱背痛；三十九歲陳姓女子和六十七歲黃姓女子，皆為下巴受傷。四人均送往威爾斯親王醫院治理。

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