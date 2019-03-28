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西九跨部門反黑工拘25男女

2019-03-28 列印
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　　西九龍總區機動部隊、西九龍各區特遣隊聯同入境事務處人員，前日上午約九時展開代號「撒哈拉」（SAHARA）的跨部門聯合行動（見圖）， 在尖沙咀、油麻地、旺角及深水埗區一帶搜查區內多個目標地點，包括餐廳、零售店舖及賓館等，打擊涉嫌違反入境條例及其他罪行。

  行動共拘捕十八男七女，年齡介乎二十三至五十四歲，涉嫌藏毒、非法入境、違反逗留條件、行使虛假身份證明文件及僱用非法勞工，當中有人涉及其他罪行被通緝。行動中，檢獲約五點二克懷疑冰毒及少量懷疑大麻，市值共約三千元。所有被捕人士正被扣留調查，部份人士稍後將交由入境事務處跟進。

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