﻿自願醫保下月出台﻿ ﻿佣金低缺推銷誘因﻿

距離自願醫保正式出台不足十天，雖然食物及衞生局陸續批出保險公司的醫保計劃，但相關保費、條款詳情等仍有待揭盅。不少前線保險代理和經紀亦反映，自願醫保對老中青客群均缺乏吸引力；有前線更不諱言，自願醫保的佣金較一般醫保低，業界乏誘因推銷，相信推出後銷情未必踴躍。



自願醫保下月一日正式出台，但食衞局仍然守口如瓶，拒絕透露已批出的計劃數目，以及獲批的保險公司名單，僅回覆指獲批的申請人已陸續接獲通知，將於本月底的啟動禮上統一公佈首批認可產品名單。《星島日報》向多家保險公司查詢，確認信諾、AXA安盛、保誠、宏利、富衛及友邦至少已有十三個計劃獲批，惟各公司均拒絕透露詳情，就連前線保險中介至今亦被「蒙在鼓裏」，坦言未知下月應如何銷售。



前線中介稱未知如何銷售



「我只知公司有得賣（自願醫保），但其他內容從來無講過，基本上全行都沒有消息。」前線保險代理胡小姐（化名）指，其保險公司下周才安排培訓班，至今只在內聯網上載了數段短片，介紹自願醫保的概念，連保費、佣金率等亦未曾向代理公佈，「可能因為食衞局要求四月一日前不可預售，保險公司擔心代理講出去，不敢太早講。」



相關影片雖提及自願醫保有退稅優惠，適合預算不高的年輕客戶，但胡小姐認為，年輕客群月入僅一、兩萬元，須繳付的稅額相對較少，退稅對他們未必吸引；自願醫保亦容許七十歲以上長者投保，彌補坊間醫保普遍不接受長者投保的問題，但胡小姐指，長者購買自願醫保同樣需要驗身，「本身沒有大病才會受保，到底有多少長者真正買得到？到頭來也是嘥氣。」



雖然自願醫保涵蓋電腦斷層掃描、磁力共振掃描等診斷成像檢測費用，亦涵蓋化療、標靶藥物等非手術癌症治療，但胡小姐估計自願醫保出台後，市面上的醫保亦會跟隨擴大保障範圍，變相削減自願醫保的吸引力，屆時保險代理要推銷自願醫保就會更加困難。



本身經營保險經紀業務的香港保險中介行業協會副會長關億信表示，暫時只有一家保險公司向其表明已有自願醫保計劃獲批，他認為自願醫保對年輕人和長者未必太吸引，而中產會否轉投則視乎保費：「自願醫保的佣金一段較少，但如果能推高購買率，仍可薄利多銷，可惜我相信購買率不會很高。」



香港專業保險經紀協會主席蘇家賢表示，自願醫保「標準計劃」內容、條款、保障範圍大致劃一，對保險經紀來說，只是多一種醫保產品，推銷誘因不大。他更估計，部份公司會將自願醫保與人壽、危疾等產品組成套餐，推出類似「懶人包」，不同產品拉上補下，以保費回贈吸客。



自願醫保的經紀代理佣金普遍較低，保險業界憂慮可能拉低其他醫保產品的佣金率。香港保險中介行業協會副會長關億信直言，保險公司為調低自願醫保的保費，變相壓縮經紀和代理銷售所得的佣金，「自願醫保要滿足政府的要求，設計上一定會減佣金。」他擔心市面上其他醫保產品亦會仿效此做法，進一步削減前線保險中介的收入，影響生計。



