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《逃犯例》修訂剔除九經濟罪行 ﻿梁美芬指不屬政治考慮﻿

2019-03-28 列印
　　政府從修訂《逃犯條例》剔除九項涉經濟罪行類別，引渡條件由判監一年以上罪行提高至三年。經民聯立法會議員梁美芬表示，不認同有關做法屬政治考慮及傾斜商界。另外，民主派立法會議員及民陣將於星期日發起遊行，抗議政府修訂《逃犯條例》。

　　梁美芬認為修訂《逃犯條例》剔除九罪不屬政治考慮，社會不應認為剔除某些罪行就代表傾斜某一界別。

　　她又提到，內地過去二十年來雖然有些審訊的確做得不好，但整體而言司法公正和透明度都進步很多，認為毋須太擔憂內地司法是否公正的問題。

　　梁美芬表示，修例有必要和逼切性，更指過去二十二年來自己一直主張香港須制定逃犯移交安排。她又說，以台灣殺人案為例，若事件中的疑犯最後不用負上任何刑責，未來不少罪犯可能「有樣學樣」。



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