頭條Jetso App送禮送足四個禮拜

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再多五人中招 疫苗缺貨 麻疹針癲價 千八蚊一劑
麻疹疫情持續，本港昨天新增五宗病例，其中一名患者為八個月大男嬰，他曾到泰國，另外三名為機場員工，當中包括快餐店女店員，據悉她接種了兩針疫苗仍然中招。不少未打針的機場員工急急接種疫苗，機場疫苗接種站連日...
2019-03-28
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三家長救援同告失蹤 頑童闖禁區玩耍墮海
廣東陽江周日（二十四日）有幾名遊客在海濱棧道遊玩時，其中一名小孩穿過一段損壞的圍欄，闖入禁區遊玩，其間不慎失足墮海，三名同行家長全部跳下海救援，同告失蹤，目前搜救工作仍在進行。 廣東陽江市海陵區部門於本月二十四日，中午十一時五十七分接報指有人遇溺。據目擊者透露，一名男童穿過一段損壞的圍欄，闖入禁區，走到崖邊玩耍，其間三名同行的家長見狀，亦越過圍欄看顧男童。他們無視他人規勸，結果男童失足墮海，三名家長亦嘗試救援。惟跳入海後，三名大人同樣沒頂，最終四人失蹤。據報，遇溺的家長大約五、六十歲，小孩約三歲半。目前搜救工作仍在進行，當局派出大型搜救船和直升機搜救，而當地漁船亦會參與協助...
2019-03-28
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保守黨疑歐派紛轉軚 文翠珊傳將下台換支持
為了推動英國有序脫歐，首相文翠珊盡最後努力進行游說。愈來愈多跡象顯示，執政保守黨內的疑歐派國會議員因擔心會出現「硬脫歐」、甚至「放棄脫歐」的情況，紛紛開始轉軚，文翠珊本周稍後會第三度把脫歐協議草案提交到國會下議院表決時，屆時有望取得更多支持，可能會闖關成功。不過，仍有些議員要求文翠珊定出具體的下台日期，才可換取他們的支持。 文翠珊定於周三黃昏出席代表執政保守黨後座議員的1922委員會會議。到時，她可能會表明如果議員們支持脫歐協議草案，她便會於數周內辭職，離開首相府。 消息人士透露，保守黨內一些疑歐派高層成員堅持要文翠珊明確定她下台的日期，才會支持其脫歐方案。文翠珊一名親信表...
2019-03-28
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會德豐財團99億奪啟德地
市區地皮供應量低，財團紛紛積極出價搶地。於上周五截標的啟德第4B區1號地盤，由會德豐、新世界、恒基及中國海外合組的財團，力壓其餘五個入標財團，以98.93億元奪得，以總樓面約72.2萬方呎計算，每呎地...
2019-03-28
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須競爭委員會批准 國泰49億購香港快運
國泰航空（293）早前高調表示洽購香港快運，昨日公佈達成交易協議，將以49.3億元收購香港快運全數股權，距離進入廉航市場僅一步之遙。國泰表示，協議最終仍有兩大障礙，包括須獲競爭委員會許可，以及取得快運...
2019-03-28
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摩迷噓爆 球員失控 美斯甩底爆衝突
阿根廷周二友賽作客1:0擊敗摩洛哥引起大混亂，數以萬計的主場球迷不滿客軍王牌美斯因傷缺陣要求退票，更將怒火遷向阿軍球員全場向他們喝倒采，雙方戰將亦因此產生敵意衝突頻生。消息指阿根廷足總早與美斯達成秘密協議讓他休戰。 美斯在去年世界盃後暫停為阿根廷披甲，到上周五才回歸國家隊鬥委內瑞拉，但賽後又以恥骨受傷為由退隊，一眾已購買今場門券的摩洛哥球迷大為不滿。四萬五千名球迷遂將怒火遷向阿軍球員，比賽期間不停向他們報以噓聲，雙方球員亦因此產生敵意全場多次衝突，合共犯規四十九次。 傳與足總有秘密協議 阿根廷最終憑效力馬德里體育會的前鋒安祖哥利亞一箭定江山險勝，但賽後焦點繼續落在美...
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四驅電跑 I-Pace大山無敵手
積架全新I-Pace純電動四驅SUV講求高性能表現，筆者於是帶着這輛「電豹」在大帽山（俗稱大山）狂跑幾轉，其加速及攻彎表現簡直超跑級數，最難得它又是一輛寧靜、舒適和實用五座位豪華車！文、圖：彭志揚 ...
2019-03-28
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向太自爆快娶新抱 向佐擇時「520」向郭碧婷求婚成功
向華強兒子向佐今年初與台灣女星郭碧婷傳緋聞，其後二人戀情正式曝光。昨日向太陳嵐開心在社交網透露，兒子向佐於本月17日下午5:20這個浪漫時刻、在台北信義區的寒舍艾麗宴會廳，向女友郭碧婷正式求婚。當日向...
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社論——讓公眾見得到安全
沙中線紅磡站擴建工程剪短鋼筋風波，獨立調查委員會日前發表中期報告，引用海內外五名獨立專家達致的共識，評定月台及連接牆相關結構是安全的，大有一錘定音的作用，消除了需要拆卸或大規模加固的疑慮，也讓沙中線通車露出曙光。但為了進一步增強公眾的信心，當局必須繼續以公開、公正的方式，作長期監察。 剪鋼筋事件被揭之後，香港建造一流基建的名聲，備受質疑，社會對港鐵監管工程的信心大跌。根據調查委員會的報告，確實有剪鋼筋違法行為，但屬個別情況，即使不作進一步整固，紅磡站擴建部份的結構仍然安全。 換言之，即使有違規行為，但幸而未造成品質風險，這與香港向來實行嚴緊的建築安全要求，大有關係。由於法例...
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馬場浮世繪——喜蓮彩星破紀錄時間
「喜蓮彩星」評分曾經高達一○三分，但剛戰評七十四分才告開齋，不過贏開就贏，昨晚牠增程跑二千二百米成功連捷，而且締出兩分十四秒八八的佳速，打破了谷草此程的紀錄時間！ 馬場浮世繪
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