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﻿反東北上訴駁回﻿﻿兩被告即服刑﻿

2019-03-28 列印
■ 兩名反新界東北發展撥款示威者，張貴財（左二）和周諾恒（右二）。
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　　立法會財務委員會二○一四年六月審議新界東北發展前期工程撥款期間，大批示威者強闖立法會，與在場保安衝突。四名社運人士因違反行政指令分別被判囚和罰款，去年上訴至高等法院被駁回，昨在終審法院申請上訴許可。終院法官聽罷上訴方陳辭後駁回上訴申請，兩名被判囚的示威者葉寶琳與黃根源，須即時服刑。

　　四名示威者分兩案被起訴。張貴財和周諾恆於二○一四年六月十三日，在立法會廣場停車場出入口處懸掛四幅巨型直幡，兩人各被罰款一千元。另外，葉寶琳與黃根源於六月六日闖入立法會大樓內，分別被判監兩周和三周。終院法官押後頒佈裁決理由。

　　本案原涉及另一名被判囚一周的示威者張漢賢，但他遲遲未有現身上訴聆訊，聲稱赴台灣後中暑留醫未能回港。高院法官去年撤銷張的上訴申請，對他發出拘捕令。



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