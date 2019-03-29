中環擬試電子道路﻿﻿﻿收費 目標減15%交通流量﻿

中環商業核心區交通擠塞，中環及灣仔繞道開通後，區內車流太多情況未改。政府研究了三十七年的電子道路收費計劃，將有新進展，擬劃定中環最繁忙路段作試點，期望減少區內一成半交通流量，但收費詳情未有。



「電子道路收費先導計劃」初步擬定範圍東至美利道和花園道，南至下亞厘畢道和荷李活道，西至林士街，北至海濱，當中包括民光街、干諾道中、德輔道中、遮打道、皇后大道中等路段，而中環及灣仔繞道繼續不收費。



政府文件顯示，會研究在中環核心商業區邊界的發展項目，例如上環消防局旁用地、原美利道停車場商業用地及大會堂擴建工程項目，增設最少六百個公眾泊車位，以方便日後駕駛者泊車後步行入收費區。



周邊擬增建停車場



政府指，推行「先導計劃」是採用「用者自付」原則來改變駕駛者的出行模式，例如轉乘公共交通工具及避免於繁忙時間進入收費範圍，將採用「智慧出行」提出的車內感應器、應用無線射頻識別科技輔以自動車牌識別技術來實行計劃。



官方數據顯示，進出中區商業區的全年平均每日車流由○三年約四十六萬架次上升至一七年的約五十萬架次。政府預計實施計劃後可減車流一成半。收費詳情未定，但據悉會於周一至周五繁忙時間收費，但會考慮豁免部份商業車輛，包括巴士、電車、村巴和小巴。



區議會將於五月十六日討論該計劃，但部份區議員反對。區議員許智峯認為，收費路段範圍包括住宅，但居民並無收費豁免或優惠，對他們不公平；而中半山的花園道、荷李活道本身已嚴重擠塞，計劃實施後必會令車輛駛入企圖繞過收費區，導致該區更塞車，對半山居民造成更大困擾。



香港客貨運輸業議會主席蔣志偉認為貨車應該和巴士、小巴等一視同仁。



