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三食肆吞拿魚刺身水銀含量超標

2019-03-29 列印
　　食物安全中心公佈發現，有三間食肆的吞拿魚刺身樣本，檢驗出水銀含量超標，相關食肆已停售吞拿魚刺身。

　　超出法例標準最多的吞拿魚刺身來自荃灣一間迴轉壽司店，樣本含百萬分之一點六的水銀，比起法例標準的百萬分之零點五，超標兩倍多。尖沙咀棉登徑一間店舖的吞拿魚刺身樣本，檢出含百萬分之一的水銀，超標一倍；沙田沙田圍路一食肆發售的吞拿魚刺身樣本，含百萬分之零點七九的水銀，超標近六成。食安中心正在追查有關食品的來源，如有足夠證據，會向食肆提出檢控。

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