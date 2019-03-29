450呎售306萬元 ﻿麗翠苑「樓王」﻿﻿迅速售出﻿

以市價四二折發售的「綠置居」項目長沙灣麗翠苑，昨早九時起讓中籤者揀樓。有「樓王」之稱的一座三十八樓○七室單位，在揀樓時段不足一小時已被售出。首個售出的單位是二座十七樓十一室，約於早上九時二十二分被選走。能安居置業的人士均表示開心。



麗翠苑有「樓王」之稱的一座三十八樓○七室單位，坐向東面，望見長沙灣遊樂場，景觀開揚，面積約四百五十平方呎，售價三百零六萬二千一百元，呎價為六千八百零五元，於揀樓開始後一小時內被選中。



清拆戶選高層大單位



首個被選走的單位是二座十七樓十一室，面積約三百八十八平方呎，售價約二百四十七萬元，呎價為六千三百七十八元，約於早上九時二十二分被選走。



麗翠苑共有七個細單位售價不用一百萬元，當中最平的一個單位是三座一樓十六室，只售九十三萬多元，但有關的單位不但屬最細的開放式設計，亦位於低層，預料會受噪音影響。



按照揀樓次序，受公屋清拆影響的家庭申請者可優先揀樓。現居住於白田邨清拆戶的莫太選了高層最大單位。她指雖然綠置居已比市面的樓價平，但由於樓盤在興建完成後樓價有升幅，折扣變相減少，而且兒子年紀尚小，供樓仍有一定壓力，認為政府可提供更多補貼。



另一位準業主區小姐，直言「很開心做到業主」，她指現時與媽媽和妹妹一家三口居住於二百多呎的單位，不時有石屎剝落、鋼筋外露的情況，希望搬進新居後能夠一人一間房，讓媽媽有個更好的居住環境。



麗翠苑共有四座，提供二千五百四十五個單位，實用面積介乎一百八十四至四百五十二平方呎。以市價四二折推售，售價介乎九十三萬多元至三百零六萬元，平均呎價為六千二百四十三元。







