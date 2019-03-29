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美股中段跌35點

2019-03-29 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二五九九○點，跌三十五點；納指則報七六二八點，跌十五點。滙控美國預託證券價格見六十三點四一港元，跌零點二九港元；騰訊則見三百五十點六六港元，跌三點三四港元。紐約期金報每盎司一千二百九十六點一美元，跌二十點八美元；紐約期油則報每桶五十九點零○二美元，跌零點三九美元。

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