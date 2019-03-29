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客貨車突冒煙 司機恐爆炸棄車

2019-03-29 列印
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　　昨午三時許，一輛客貨車沿葵涌道向荃灣駛至葵涌警署對開時，司機發現車底突然冒煙，並恐怕車輛會起火爆炸，立即停車一旁及棄車逃火報警。消防員到場，火警已熄滅及煙霧已消散。消防調查後，初步相信是偈油上盤引致冒煙，火警並無可疑。火警中，由於警方及消防員封鎖其中一行車線調查，現場交通一度受阻，半小時後客貨車移離現場後，交通才恢復正常。

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