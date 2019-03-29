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博鰲女性圓桌會議 UNICEF HK續倡議「雙軌政策」

2019-03-29 列印
　　博鰲亞洲論壇一九年年會女性圓桌會議昨在海南舉行，主題為「女性力量與價值平衡」，與會者包括特首林鄭月娥、世衞前總幹事陳馮富珍女士、聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）主席陳晴、聯合國教科文組織前總幹事伊琳娜‧博科娃等。

　　陳晴會上提出UNICEF倡議的「雙軌政策」──女性經濟賦權及兒童早期發展缺一不可，才達致社會全面及可持續發展的目標。她指出，女性從事經濟活動的角色日漸受到重視，而在職媽媽如何平衡工作與生活，直接影響孩子身心健康。

　　陳晴表示：「當在職媽媽與配套充足、社會各界共同肩負育兒責任的環境互相配合，可謂相得益彰，因此社會應關注並順應培育幼兒的家庭需要，讓我們共同為兒童的健康成長及發展而努力，動員各界人士實踐『家庭友善工作間』的理念，推廣至社區層面。」

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