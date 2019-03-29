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議員促取消內地人免試獲港車牌

2019-03-29 列印
　　一名在澳洲工作的內地男兩年前持國際牌在當地駕駛期間，稱因不懂英文看當地路牌，釀成一死一重傷的慘劇。引起當地居民關注外國人只需持國際車牌，毋須考試便可於澳洲駕車。據了解該國際牌是由香港發出。

　　新民主同盟范國威及譚凱邦昨舉行記招，會上指現時運輸署發牌程序存兩大漏洞，包括內地車牌持有者可免試申請香港車牌，由○七年有記錄以來，累積至一七年，已有逾二十三萬內地駕駛者獲免試簽發香港駕照。

　　譚稱另一漏洞為申請國際牌時毋須香港永久居民身份證，內地人士可透過優才計劃或其他途徑申請香港身份證，待取得香港牌後，即可在港申請國際牌，更有中介為內地人提供一條龍服務。

　　譚凱邦指中港道路方向及設計、路牌不同，駕駛態度亦逈異，故建議取消免試；至於申請國際車牌者亦應提高門檻，如需取得香港車牌後若干年期才可申請。

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