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創業快線報名下月截止 五月決出十強　

2019-03-29 列印
　　去年貿易發展局首次舉辦初創企業培育計劃，「創業快線」，獲一百五十間初創企業申請，幾輪面試之後，十名優勝者被選出，獲得與商界領袖見面，從中取經，又有機會參加國際性展覽，擴大生意網絡。新一屆「創業快線」申請已展開，初創可於下月八日前報名，會挑選四十間面試，最後二十強於五月十七日的創業日決選中，爭取進入最後十強。

　　去年勝出的初創包括研發智能顯示電膜的Film Players Limited，上月他們參與在巴塞羅那舉行的世界行動通訊大會，獲法國大型戶外廣告商垂青；而去年參賽的本地品牌MAD Gaze主力發展AR智能眼鏡，現為全球三大智能眼鏡品牌之一。

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