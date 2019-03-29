要成就屬香港人的名牌 「微藻」研護膚品城大生退學創業

做人沒有夢想，跟鹹魚有甚麼分別？這句電影經典對白，套在聯手生命科技公司創辦人蘇樂文（Marco）身上，份外勵志。Marco在城大應用生物系就學期間，在江潤章教授指導下，與同學創立科研公司，致力研究微藻生物並製造適合人體的護膚品。創業後，他在大學四年級選擇休學，專注護膚品研發，休學兩年後，始發覺無暇繼續學業，決定退學，終於獲多項創科資金青睞，專心製造香港優質又售價相宜的護膚品。



Marco 接受訪問時，回想起創業的念頭，早在大學二年級萌生。大概四、五年前，他在別人推薦下，試用了不少護膚產品，身為理科人，他對化學產品成品很奇心，亦令他反思護膚品價格長期居高不下的原因，最終促成他創立factiv的決心。



現時factiv品牌主要研發及銷售保濕、美白及緊緻的產品。大家或許會關心他和另外三名年輕人合夥人的資金從何而來。初期四人的營運資金來自由創新科技處提供的大學科技初創計劃，大約三十萬資金。而未來四年品牌亦得到香港科技園大約四百萬元的資助。今年二月，他們更得到天使基金soul capital 賞識，向他們注資逾百萬，令公司可以無後顧之憂，專注於研發新護膚產品。可以說，只要有才能，不愁沒人賞識。



絕不做動物測試



蘇樂文指，成立公司的目的，是幾位創辦人都希望以科學家的角度，為消費者提供濃度高、效果好的優質護膚產品。他表示，有見市面上太重視包裝及香味，收費又高。而他們則走另一風格，崇尚內涵，例如他們翻查論文，發現在有美白功能的維他命C在護膚品內的最佳比例為百分之二十，而保濕的透明質酸濃度達百分之三，比起坊間同類產品高近百分之一，惟售價便宜逾半（一瓶30毫升的護膚品，售價約為二百至四百元）。他們現正研發「微藻」護膚品，針對敏感皮膚及減肥，預計今年年底推出市場。



問及成本控制的方法，蘇樂文指，現階段只會通過各社交媒體，銷售產品，並且會根據訂單數量進行生產，未來會率先於logon上架，但暫時未有開設實體店內計劃。不得不提的是，科研團隊重視動物權益，強調不會進行動物測試，所有實驗均通過牛眼完成檢測。對於未來發展，蘇樂文信心滿滿，將以產品的質素來證明香港護膚品不輸名牌，他矢言要讓旗下產品，成為屬於香港人的名牌。



