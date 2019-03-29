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許智峯涉搶手機表證成

2019-03-29 列印
　　民主黨立法會議員許智峯搶手機案，昨在東區裁判法院續審。控方舉證完成，許智峯被裁定表證成立，或會考慮將於下星期一作自辯。控方昨繼續在庭上播放許的會面錄影片段，片中他對於警方的提問，一概表示「無嘢想講」、「無補充」，未有回答問題。

　　現年三十六歲的許智峯被指於去年四月立法會審議廣深港高鐵「一地兩檢」條例草案時，涉搶去任政府「狗仔隊」行政主任的公務手機。許事後被控普通襲擊、目的在於使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦，以及阻礙公職人員執行職務共三罪。



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