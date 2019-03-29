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劉燕卿寄語接棒者「公平公開」

2019-03-29 列印
　　本月底卸任的申訴專員公署專員劉燕卿表示，五年任期漫長但充實，調解處理個案增加六倍，並完成五十宗主動調查。

　　她指，法改委早前就公開資料展開公眾諮詢，她認為建議太保守，應參考防止賄賂條例涵蓋更多公營機構，同時當涉及重大公眾利益，不應享有絕對豁免，而是有限度豁免。

　　劉燕卿指，現時申訴專員條例下，涵蓋八十八個政府部門和二十六個公營機構，包括醫管局、競委會、保監局等，但仍有不少並未受涵蓋，例如近年經常發生事故的港鐵。她認為納入公開資料守則的公營機構應該更闊，建議參考《防止賄賂條例》下的一百一十三個公營機構。對於下一任申訴專員趙慧賢，劉燕卿寄語她要秉承公署「公平、公開、無私、無畏」的精神。

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