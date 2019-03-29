張建宗指，跨專業服務團隊為幼稚園老師和家長提供專業支援，包括諮詢服務、示範、講座等，試驗計劃成效顯著，並獲家長和幼稚園教師充份肯定。政府已由去年十月起把有關服務常規化，並把服務名額增加至五千個，並將於十月進一步增加至七千個。同時，政府亦會增撥資源，加強跨專業服務團隊的言語治療師及社工的編制，以及設立流動訓練中心。
特殊需要兒童服務 名額加至7000個
張建宗指，跨專業服務團隊為幼稚園老師和家長提供專業支援，包括諮詢服務、示範、講座等，試驗計劃成效顯著，並獲家長和幼稚園教師充份肯定。政府已由去年十月起把有關服務常規化，並把服務名額增加至五千個，並將於十月進一步增加至七千個。同時，政府亦會增撥資源，加強跨專業服務團隊的言語治療師及社工的編制，以及設立流動訓練中心。
今年同等折扣優惠八達通客 港鐵六月加價3.3% 嘟卡入閘原價
去年純利達一百六十億的港鐵，工程醜聞不絕，上周更發生通車四十年以來首宗列車相撞，昨天宣佈今個年度票價加幅為百分之三點三，但同時將調整車費承諾扣減優惠與加價抵銷，即變相不加八達通乘客車費，為期半年至年底...
2019-03-29
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揭不理停產令續生產 煙台化工廠爆炸五死傷
內地再有化工廠發生爆炸，繼江蘇鹽城有化工廠上周發生大爆炸，奪去至少七十八條人命後，山東煙台招遠市辛莊鎮的招遠金恆化工，周一（二十五日）亦發生爆炸事故，導致一死四傷。 據報事故發生原因，是四苯基錫反應釜夾套內漏進水或原料四氯化錫、溶劑二甲苯含水量超標，遇到未徹底反應的金屬鈉而劇烈反應產生氫氣，和空氣形成爆炸性混合氣體，遇靜電等點火源發生爆燃着火。 事故企業從二○一一年開始一直停產。二○一九年初，企業擬恢復生產，提交了申請報告。當局派出專家進行現場檢查後，認為企業不具備生產條件，下達了整改指令，要求整改合格後方可生產。但是該企業不顧監管指令，於三月二十四日（周日）擅自開...
2019-03-29
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全球最高從政人物 紐約市議員身高六呎十吋
身高六呎十吋的紐約市議員小羅拔科納基（Robert Cornegy Jr.），獲《健力士世界紀錄大全》確認為全球最高的男政治人物。紐約市長白思豪周三在市政廳舉行的儀式上，頒發證書給小羅拔科納基。兩人一起拍照時，白思豪明顯矮了一截。 五十三歲的小羅拔科納基以前是職業籃球員，現在從政，代表紐約布魯克林區。 三名醫生替他量度，得出一個身高平均數，並獲《健力士世界紀錄大全》承認。小羅拔科納基以六呎十吋的身高，打破了上一位的紀錄，以上一位的紀錄保持者是擁有六呎七吋的前英國國會成員Archie Hamilton。 一名到場採訪的女記者也要求來一幅合照。她要站在椅子上，才去到小羅拔科納基...
2019-03-29
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淘大花園785萬破頂價成交
據星島地產網報道，二手再錄高價成交，美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園R座中層2室，面積460方呎，兩房間隔，以785萬易手，呎價17065元，成交價創屋苑新高。 首都減價41萬易手 利嘉閣首...
2019-03-29
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上季經濟增長遜預期 美股反升 杜指漲91點
美國股市周四早段先升後回軟，市場憧憬中美貿談有進展，杜指曾漲逾百點；惟市場對經濟放緩的憂慮揮之不去，指數其後不久回軟倒跌，杜指一度見25576點，跌48點；納指亦曾跌23點7619點，標指曾跌6點至2...
2019-03-29
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箭頭挾報國之勇 賀芬咸有「利」可圖
賀芬咸鋒將卡拉馬歷今季德甲攻入十三球，有望刷新個人在德甲的入球新高，加上此子在剛過去國際賽期展現腳風，今晚聯賽可望延續勇態，助球隊擊退最近客戰演出平平的利華古遜，主勝穩開。（Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 卡拉馬歷本輪前德甲取得十三球進帳，已經追平上季入球紀錄，今季有望挑戰兩年前入十五球的個人新高。這位克羅地亞國腳最近四輪德甲取得四球斬獲，而剛剛國際賽期又為格仔軍團在兩場歐洲國家盃外圍賽取得入球、助攻各一次，近況有所保證，故他信心十足道︰「我由季初開始便一直保持住最佳狀態，現在也不例外。」 利華作客表現平平 至於利華古遜近來客戰表...
2019-03-29
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深入罅隙 無線吸塵利器
別以為吸塵機一味靠吸，原來「吹」亦很重要！Smartech新推出的手提無線吸塵機Smart LED Gun，便特設吹風功能，方便吹出藏於角落或罅隙的塵埃，然後才一次過吸走。 文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品...
2019-03-29
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《拆彈專家2》拉大隊開鏡拜神 華仔青雲興奮玩拆蛋
由劉德華和劉青雲主演、邱禮濤執導的電影《拆彈專家2》，昨日舉行開鏡拜神儀式。一眾演員大玩「拆蛋」遊戲，身兼監製的華仔事前表明抽到生雞蛋片酬加倍。當青雲抽到時即興奮大叫「片酬Double」，但華仔笑指演...
2019-03-29
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社論——中環收「過路錢」講易行難
一直只聞樓梯響的電子道路收費計劃，隨着政府近日向中西區區議會提交討論文件，又將會展開新一輪的公眾諮詢，但要在香港落實，不單止在硬件配套方面費煞思量，也容易引起貧富差距的爭議，要取得公眾共識，殊非易事。 中環灣仔繞道通車，港島東西行交通方便快捷，惟中環商業核心區車流量年年上升，擠逼程度有增無減。政府研究了三十七年的電子道路收費計劃，一直想在中環先試先行，但公眾歷年始終有不少質疑，而反對之聲亦不絕於耳，相信今次又會歷史重演。 首先，若要限制私家車進入中環核心地帶，如何安置到達外圍止步的車輛？政府擬在收費區周邊先建數個停車場，以提供六百個泊位，但有人質疑收費行先、泊位遲建，現在全...
2019-03-29
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馬場浮世繪——川河尊駒有意征安田
方嘉柏正在杜拜，為出戰杜拜草地大賽的「川河尊駒」打點。昨晨在美丹的晨課上，小方被日本傳媒包圍查詢「川河尊駒」的近況及贏面（圖），他有問必答之餘，另透露如今仗表現良好，或會在六月初遠征日本，出戰在東京競...
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