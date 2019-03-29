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特殊需要兒童服務 名額加至7000個

2019-03-29 列印
　　政務司司長張建宗昨出席香港復康會舉行六十周年研討會暨工作坊開幕儀式並致辭，他表示，政府正委託康復諮詢委員會制定新的《香港康復計劃方案》，為有特殊需要的兒童及殘疾人士的發展提出策略，令有需要的兒童在治療黃金期可得到康復服務。

　　張建宗指，跨專業服務團隊為幼稚園老師和家長提供專業支援，包括諮詢服務、示範、講座等，試驗計劃成效顯著，並獲家長和幼稚園教師充份肯定。政府已由去年十月起把有關服務常規化，並把服務名額增加至五千個，並將於十月進一步增加至七千個。同時，政府亦會增撥資源，加強跨專業服務團隊的言語治療師及社工的編制，以及設立流動訓練中心。

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