機場拓鮮貨物流市場 業界憂風險高窒步

海鮮、水果等鮮活貨品物流量增長迅速，香港國際機場正計劃添置相關設備配合發展，日前更獲頒鮮活貨物運輸的國際認證。物流業界相信新設施有利行業步向高增值發展，惟目前掌握鮮貨物流技術的公司仍屬少數。冷凍物流、普通物流公司礙於鮮貨業務難度高、風險大，未敢貿然進場，恐難吸納鮮貨物流量的增長。



香港國際機場連續八年成為全球貨運最繁忙機場，根據機管局數據，去年機場貨物處理量達五百一十萬噸，其中三十八萬噸屬鮮活貨品，按年增長一成二。隨鮮活貨物量增加，機場計劃花七千萬元添置冷凍拖卡、增建停機坪遮蓋等，日前更夥拍兩間航空貨運站營運商，取得國際航空運輸協會頒發的鮮活貨物運輸認證。



機場獲鮮活貨物國際認證



有物流業界憧憬本港在鮮貨物流業務上大展拳腳，但亦面對一定挑戰。從事鮮貨物流及轉口的香港物流商會副主席鄭懷偉稱，現時每月處理數百噸海鮮類鮮貨，飛機一降落，隨即要處理貨物，故預計機場的新設施投入服務後，物流及運輸業界將受惠，但他不排除機場會將營運成本轉嫁，「我們會否直接受惠，要視乎倉租將加價多少。」



香港物流商會主席鍾鴻興不諱言，處理鮮貨物流的技術要求較高，本港物流業內不足一成公司有相關業務，他預料現存的鮮貨物流商不足以應付日後的鮮活貨運量增長，認為行內正從事冷凍物流業務的公司，可利用資訊科技升級轉型，安裝監控鮮活貨品含氧量、貨櫃溫度的裝置，加入鮮貨物流市場分一杯羹。



有冷凍物流公司坦言，暫無意發展鮮活物流業務。該公司代表解釋，鮮活貨物運送時間有一定要求，過往承接鮮龍蝦運送，處理兩次後已不再接單，「早上九點機場提貨，十點半要送到酒店，過程中，對方不時打電話來追問進度。」



鮮活貨物易變壞，處理難度高，主要是貴價貨，貨量一般較少，從事冷凍物流行業逾十年的樺森物流負責人黃澤楷表示，現時公司處理的鮮活貨量僅佔整體生意額約一成半。他相信，即使機場鮮貨物流設備提升，亦只能為公司整體業務帶來百分之一至二的增長，「本來貨量已不多，（設備提升後）估計亦不會倍增，不會有很大改變。」



除技術難度高外，欠缺統一標準亦是業界發展鮮貨物流的其一障礙。香港物流協會冷鏈物流委員會主席古博誠指出，行內暫無鮮貨物流指引，各公司只好按着自己的物流系統及程序，進行相關工作，所以協會近月亦與品質保證局合作草擬指引，讓從業員跟從，「香港物流業的操作較其他地區複雜，尤其是鮮活貨品，往往要運送至高樓大廈的倉庫，涉及更多物流保溫過程。」



港業界欠統一標準



香港物流協會前會長陳鏡治亦指，過去業界在鮮貨物流上未有普及而全面的標準，他透露草擬中的操作指引將涵蓋運送及倉儲流程，冀提高業界在鮮貨物流上的運作水平。



香港貨運物流業協會主席胡百浠坦言，本地物流業要推向高增值行業發展，仍面臨不少挑戰，以鮮貨物流為例，當中涉及凍倉儲存，惟目前本港的凍倉用地不足，以致市場規模較小，「業界不敢投資太多，如將租用的普通倉庫改建成凍倉，過兩三年業主加租，加上凍倉牌照不易申請，恐怕最終會得不償失。」故他期望，政府提供更多硬件支援及誘因，協助物流業「向上流」。古博誠就稱最需要是業界配合，才可保證冷鏈不會「斷鏈」。



