﻿港鐵33億訂安全「特餐」﻿ ﻿ 第三後備系統埋炒車伏線﻿

港鐵兩列列車於三月十八日凌晨，在荃灣線金鐘與中環站之間的管道內攔腰相撞，為港鐵通車近四十年以來首次炒車事故，肇禍原因與測試新信號系統有關。據今期《東周刊》調查得悉，港鐵耗資三十三億元更換的七條港鐵線信號系統，最特別之處是不採納國際慣用雙系統設計的「常餐」，而是追求更嚴謹、更保險的「特餐」，即是要承辦商特製第三後備系統，務求在主、副系統同時冧檔後，仍有第三套系統維持列車服務。



去年十月港鐵發生被形容為「十月危城」的嚴重事故，荃灣、觀塘、港島和將軍澳四線的舊信號系統同時出現故障，導致幾乎全城列車癱瘓。有指港鐵疑被此事嚇怕，更加緊張測試第三後備系統能發揮多大作用，惟相關測試疑在未完全掌握該系統的軟件設計，以及緊急煞車技巧等情況下出事！幸好事故發生得早，港鐵正全力善後修正系統。



負責測試新信號系統的承辦商「Alstom-Thales DUAT Joint Venture」，是由法國的Alstom Hong Kong Ltd（阿爾斯通），以及加拿大的Thales Transport＆Security（Hong Kong）Ltd（泰雷茲）合組而成。港鐵承認撞車意外與測試新信號系統有關，而泰雷茲上周六已向港鐵遞交初步事故報告。



阿爾斯通及泰雷茲是全球最大的鐵路信號系統企業。據了解，今次港鐵引入的新系統，有別過往的標準，除設有主、副系統外，還增設第三後備系統，承辦商需按香港情況特別設計。立法會鐵路事宜小組委員會成員田北辰形容，這是一個「特餐」，而不是國際慣用的「常餐」。



香港工程師學會理事張年生說：「未聽聞國際間有採用第三後備系統做法，現時各地鐵路信號系統普遍只設主、副系統，兩者同步接收及分析信號，當主系統出現故障，可以做到無縫轉接至副系統繼續運作。」他認為兩者同時冧檔的機會極低，但各地鐵路亦有假設此情況一旦發生，應變措施就是轉為手動操作，此做法在港也沿用了幾十年。



每天僅測試兩小時



張年生強調，增設第三後備系統，會令整套系統的運作變得複雜，可能出現的假設性情境亦會以幾何級數增加，需要測試項目也隨之大增，「若然在外國，鐵路公司一般會安排周末停駛，用全日來做測試；但香港交通十分繁忙，港鐵只能運用每天收車之後的黃金兩小時來做測試。由於港鐵要將好多測試項目分開來做，其連貫性或會因而受影響，測試團隊亦要面對相當大的壓力。」



據悉，三月十八日凌晨兩列列車攔腰撞當天，港鐵正模擬在繁忙時段加密班次的運作情況，期間主、副系統一直正常，怎料轉換至第三後備系統時，軟件卻出現問題。當時一列由金鐘駛去中環的列車，正駛至一個彎位，令車長視線受阻，當他驚覺前方有列車時，即使急忙煞掣，亦已趕不及，最終相撞出軌。



港鐵的新系統可縮減列車之間的距離，目的是要騰出空間用來增加班次，提升約一成的載客量。該港鐵車長不諱言，此舉令車長工作壓力大增，「即使縮減了的距離仍符合安全標準，但畢竟大部份車長習慣有更長的安全距離，突然縮短一大截，有起事上來，就要更快作出反應，否則後果不堪設想。」



此外，新系統的駕駛操作跟現有系統亦有明顯分別。該車長指出，駕駛室內控制車速的推桿器，過往設有固定波段「如同汽車入波」，但新系統操作則沒有固定波段，改由車長推桿力度來變速，非常考手感及速度感。



有港鐵維修人員則擔心，新系統會否存在類同問題，「現時維修現有系統時，都遇過不少相同情況，例如系統內各電腦時鐘設置，會因個別因由而不一致，但操作手冊沒有說明解決方法，要靠工程人員自己研究，逐一測試及解決。」



