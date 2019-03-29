﻿生命短暫應珍惜春天﻿ ﻿花藝師傳播大自然話語﻿

盛放的花卉使初春變得生氣盎然，教人賞心悅目。土生土長的國際級花藝設計師梁靈剛（Solomon）自小與花結緣，愛花的美態多變，也愛花的生命力。他先後習日式和西式花藝，在國際舞台上奪獎無數，本月初他更遠赴美國費城，代表香港出戰四年一度的「花藝世界盃」，將香港的建築特色融入花藝設計中，以他所愛的花呈現香港的美。



月初剛在美國費城參與「花藝世界盃」的Solomon，在全球最頂尖的花藝舞台上，憑一雙巧手，向世界展現了香港的花藝技術水平。他與團隊早於一年半前已開始為比賽作準備，構思花材、設計意念等，「最終選用了香港特色的竹棚作設計，既有美感，也展現了一定技術性。」每次參賽或參展，Solomon也視之為讓更多人認識香港花藝的機會，同時學習世界各地花藝師的精髓，化為自己日後創作的養分。



作為土生土長的本地花藝師，說Solomon在世界舞台上享負盛名實不為過，因他過去曾參加多個國際大型花展及競賽，其中在世界知名的英國倫敦查爾斯花卉大會中，更連續多年榮獲一等金獎、最佳花卉裝置設計獎等大獎，他目前則是香港花會和香港花藝協會的主席。花為Solomon帶來了無數獎項，Solomon則為花創造了無限可能。



Solomon自言對花的鍾愛，或始於孩提時期，「小時候一哭鬧，媽媽執一把花草給我把玩，我便會笑。」兒時經常隨母親到教會，看着她以鮮花佈置教堂，算是Solomon與花藝的初接觸，「花會隨着時間變化，有不同大小、顏色、氣味，這是它們吸引我的地方。」在學時期老師要求種紅豆綠豆，是Solomon最喜歡的功課；過年親戚家中的桃花，是他一年一度的研究對象。



跟國際大師學藝



正式鑽研花藝，始於Solomon大學時期留學英國。「在香港最多只能種植盆栽，但英國家門後有一大片花園讓我發揮。」他記得親手栽種的鬱金香、水仙在春日下盛放的畫面，「很神奇，整個人被draw（吸引）了進去。」其後他四出修讀花藝課程，先後追隨Jane Packer、Paula Pryke等國際級大師學藝，「起初我學習日式花藝，後來改學更多變化的西式花藝。」



對Solomon而言，花藝是作者與花的溝通，亦是花與觀眾的溝通，「是大自然與人對話。」他對花從來都是純粹的喜愛，將花藝發展成事業亦是自然不過的事。Solomon回想，千禧年代初期，香港興起婚禮佈置，花藝因此為人熟悉，他當時創立的花藝公司，首宗生意便是為名人的婚禮擔任花藝佈置統籌。



隨着Solomon在花藝界名氣日增，不少商場、酒店等亦邀請他參與佈置，他不諱言，有人或會質疑藝術不應摻雜商業元素，但Solomon卻認為兩者並非對立，花藝師在商業框架下仍有很大發揮空間，「藝術不需要『不吃人間煙火』，商業和藝術可以取一個平衡。」Solomon相信，藝術在乎分享，故很珍惜能與大眾分享花藝的機會，「花朵的生命只有幾天，它將最美麗的日子奉獻給我們，我們更要好好對待它。」



