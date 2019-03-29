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潘樂陶涉僭建水池下月裁決

2019-03-29 列印
■潘樂陶涉僭建水池，控辯雙方就涉案水池是否建築物有爭議。
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　　律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶被票控其別墅僭建約百方呎水池一案，昨於西九龍裁判法院續審，控辯雙方在庭上進行結案陳詞，控方指水池未經屋宇署批准，而水池裝滿水時亦會令樓板有結構性損害，水池亦屬永久性構築物。辯方則指土力及結構工程專家供稱水池不會造成任何結構性損害，而且容易在一天內拆卸。

　　裁判官總結案件唯一的爭議點是涉案水池是否建築物，故把案件押後至四月二十五日下午作裁決。

　　七十八歲被告潘樂陶被控於二○一七年四月二日至二○一八年一月九日，身為屯門小欖樂翠街海詩別墅三號屋的擁有人，明知未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便在上述處所展開或進行建築工程，即建造一個水池構築物（大約尺寸為2.5米x4.65米x1.24米），涉嫌違反建築物條例（第123章）第14（1）及40（1AA）條。

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