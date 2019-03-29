﻿病歷未能跨境溝通﻿ ﻿港人不願北上養老﻿

上月出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提倡改善跨境醫療養老服務，港人前往內地養老，仍面臨中港醫療水平不一的憂慮。患者病歷未能兩地互通，部份香港醫生開出的常用藥物未於內地註冊，遇上緊急事故難以享用跨境救護車服務，降低港人在內地醫療養老的意欲。社福界則指，不少北上養老的長者及家屬對內地醫療系統欠信心，往往選擇回港治療。



為改善大灣區醫療養老服務，內地政府早前提出深化區內養老服務合作，更有政黨提出取消醫療券在內地的使用限制。北上養老並非新鮮事，現時港人對內地醫療水平有保留，跨境醫療養老服務仍要面對不少難題。



香港復康會自○六年開始，在深圳開設「頤康院」，現有逾一百八十名香港長者入住。該會服務發展總監周惠萍坦言，香港院友對內地醫療水平仍有保留，除非在半夜急需就診，否則寧願舟車勞頓，用至少四十五分鐘乘車回港醫病，「有些患有多種疾病的院友，往往要花一整天時間到香港不同醫院看醫生。」



伸手助人協會十八年前在肇慶營運護老頤養院，該會副總幹事黃炳財留意到，港人入住比例持續下跌，由十年前的五成，現跌至兩成，「不少長者及家屬普遍對內地醫療欠缺信心，加上內地港人難以遠距離領取『尿片費』等福利，愈來愈多人不願北上安老。」



中港醫療系統有差異，有逾十年北上執業經驗的心臟科醫生紀寬樂坦言，由香港醫生開出的常用藥物，在內地未必有註冊，因而被視為「假藥」，長者帶回內地服用時有麻煩，海關搜獲藥丸，部份執法人員或肯「隻眼開隻眼閉」，惟近年內地關注假疫苗，長者若攜帶糖尿針及膽固醇針等針劑，有機會要「協助調查」，使長者受驚。



攜旁身藥過關也有麻煩



「假藥」問題亦出現於心臟專科，他為廣東省病人於深圳的診所看診，同一患者於香港獲配的藥物，換轉在內地境內跟港醫求診，卻須自行找「特別門路」才能買藥。



中港醫療病歷未通亦為患者求診帶來障礙，紀寬樂指出，香港醫院以英文斷症，惟內地多以中文，就算病人將自己的病歷帶到內地醫院，也難保醫生能否看懂。香港醫護學會創會主席關志康認同，病歷未通令長者考慮醫療安老時感到卻步，加上內地醫院對於數量少如芝麻綠豆的香港病人，以他所知院方的取態不算積極，未必願意為了港人再調整服務系統。



除了內地藥物及診金問題，關志康有感，跨境救護車轉運服務未能切合港人所需，長者難在最有需要時返回香港就醫，繼而影響返回內地安老的意欲，「若遇上意外、跌倒，甚至中風、心臟病發等危急情況，他們一定不能指望可回到香港醫院求診。」他以經深圳灣跨境轉運病人到香港為例，昔日乘客不用下車過關，曾有不清醒的患者被扶着坐於七人車內通關，惟海關修改政策後，所有人均須自行過關，如今昏迷患者只能於內地求醫。



