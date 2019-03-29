﻿環團倡收回荒廢魚塘活化﻿﻿以增建屋地積比交換土地﻿

香港早在九十年代已將后海灣一帶區域劃為「濕地保育區」，惟現時濕地保育區內，有多達二百公頃私人業權魚塘荒廢。新一期《東周刊》報道，有環團建議政府跟同時擁有魚塘及緩衝區土地的持份者商議，取回荒廢魚塘活化，換取他們在濕地緩衝區發展時可增加建屋地積比率，締造保育及發展並存的雙贏局面。



本月中，屋宇署公佈最新批出的二十七份建築圖則，其中規模最大是元朗豐樂圍項目，獲批興建十九幢十五至十九層高的住宅，總樓面達一百五十九萬呎。消息惹來部份環保人士爭議，環保觸覺義務總幹事譚凱邦年前以個人名義入稟高院，就豐樂圍發展計劃申請司法覆核，審訊去年底已完成，現正等候判決。



豐樂圍發展難關重重，源於其地理位置特殊。九五年港府簽定國際認可的《拉姆薩爾公約》，同意致力保護米埔和后海灣大片濕地，城規會於是將米埔附近約一千六百公頃土地劃為「濕地保育區」，並在外圍約一千二百公頃設立「濕地緩衝區」；而豐樂圍大片土地，正正落在濕地保育區內。



根據城規會制訂后海灣地區進行發展的指引，除非有絕對壓倒性的公眾利益，否則濕地保育區內禁止新發展，不過其後在指引中新增「公私營合作模式」，容許利用小量濕地保育區土地作有限度發展，但發展商要保育及管理剩餘的濕地，並新建一定面積的濕地作補償，達致「濕地零減少」。至於濕地緩衝區內，城規會指引是任何發展計劃，必須呈交生態環境評估報告。 有熟悉城規會運作人士向《東周刊》表示，城規會雖訂了指引，但發展商過往成功闖關的例子絕無僅有，結果很多業主認為成本效益太低，遂將土地空置，又或淪為貨櫃場及廢車場。



來港過冬候鳥大減



從事環保工作逾三十年、外號「青蛙博士」的劉惠寧說，最為人憂慮是生態價值極高的魚塘正在不斷萎縮。單計濕地保育區內，已有約二百公頃、面積相等於九個太古城的魚塘荒廢，只剩下約六百至七百公頃魚塘作業，導致候鳥覓食難度大增。根據香港觀鳥會調查，○八年來港過冬的候鳥數量逾九萬隻，之後每況愈下，至一七年已大跌一半，只剩四萬三千六百多隻。



劉惠寧去年組非牟利團體「香港濕地保育協會」，他稱現時大量位處濕地保育區及緩衝區的未開發濕地，已落在財團手上，在商言商肯定不會無償交出土地用作保育，故未來只會有更多魚塘荒廢。



劉惠寧拋出方案，建議政府跟同時擁有魚塘及緩衝區土地的持份者商議，容許他們在濕地緩衝區發展時，可增加建屋地積比率，條件是要取回荒廢魚塘活化，同時將部分賣樓收益撥作收復荒廢魚塘，以及支持漁業發展，達致雙贏局面。



