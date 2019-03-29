蓮塘跨境巴士配額接受申請

粵港跨境巴士常規配額由粵港兩地政府共同發放，配額為七十個。另外，兩地政府亦接受現時持有行走文錦渡口岸或沙頭角口岸跨境巴士常規配額的合資格營辦商，申請其配額轉為行走香園圍口岸，轉走的跨境巴士配額上限為三十個。
同時，粵港兩地政府接受現時持有行走落馬洲口岸、沙頭角口岸或深圳灣口岸跨境出租車常規配額的合資格營辦商，申請其配額轉為行走香園圍口岸，轉走的跨境出租車配額數目上限為二十五個。
申請人必須以粵港合營公司名義，向運輸署及廣東省政府口岸辦公室陸空口岸處同時遞交申請。截止日期為四月十八日。
去年純利達一百六十億的港鐵，工程醜聞不絕，上周更發生通車四十年以來首宗列車相撞，昨天宣佈今個年度票價加幅為百分之三點三，但同時將調整車費承諾扣減優惠與加價抵銷，即變相不加八達通乘客車費，為期半年至年底...
2019-03-29
內地再有化工廠發生爆炸，繼江蘇鹽城有化工廠上周發生大爆炸，奪去至少七十八條人命後，山東煙台招遠市辛莊鎮的招遠金恆化工，周一（二十五日）亦發生爆炸事故，導致一死四傷。 據報事故發生原因，是四苯基錫反應釜夾套內漏進水或原料四氯化錫、溶劑二甲苯含水量超標，遇到未徹底反應的金屬鈉而劇烈反應產生氫氣，和空氣形成爆炸性混合氣體，遇靜電等點火源發生爆燃着火。 事故企業從二○一一年開始一直停產。二○一九年初，企業擬恢復生產，提交了申請報告。當局派出專家進行現場檢查後，認為企業不具備生產條件，下達了整改指令，要求整改合格後方可生產。但是該企業不顧監管指令，於三月二十四日（周日）擅自開...
2019-03-29
身高六呎十吋的紐約市議員小羅拔科納基（Robert Cornegy Jr.），獲《健力士世界紀錄大全》確認為全球最高的男政治人物。紐約市長白思豪周三在市政廳舉行的儀式上，頒發證書給小羅拔科納基。兩人一起拍照時，白思豪明顯矮了一截。 五十三歲的小羅拔科納基以前是職業籃球員，現在從政，代表紐約布魯克林區。 三名醫生替他量度，得出一個身高平均數，並獲《健力士世界紀錄大全》承認。小羅拔科納基以六呎十吋的身高，打破了上一位的紀錄，以上一位的紀錄保持者是擁有六呎七吋的前英國國會成員Archie Hamilton。 一名到場採訪的女記者也要求來一幅合照。她要站在椅子上，才去到小羅拔科納基...
2019-03-29
據星島地產網報道，二手再錄高價成交，美聯高級營業經理黃家明表示，牛頭角淘大花園R座中層2室，面積460方呎，兩房間隔，以785萬易手，呎價17065元，成交價創屋苑新高。 首都減價41萬易手 利嘉閣首...
2019-03-29
美國股市周四早段先升後回軟，市場憧憬中美貿談有進展，杜指曾漲逾百點；惟市場對經濟放緩的憂慮揮之不去，指數其後不久回軟倒跌，杜指一度見25576點，跌48點；納指亦曾跌23點7619點，標指曾跌6點至2...
2019-03-29
賀芬咸鋒將卡拉馬歷今季德甲攻入十三球，有望刷新個人在德甲的入球新高，加上此子在剛過去國際賽期展現腳風，今晚聯賽可望延續勇態，助球隊擊退最近客戰演出平平的利華古遜，主勝穩開。（Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 卡拉馬歷本輪前德甲取得十三球進帳，已經追平上季入球紀錄，今季有望挑戰兩年前入十五球的個人新高。這位克羅地亞國腳最近四輪德甲取得四球斬獲，而剛剛國際賽期又為格仔軍團在兩場歐洲國家盃外圍賽取得入球、助攻各一次，近況有所保證，故他信心十足道︰「我由季初開始便一直保持住最佳狀態，現在也不例外。」 利華作客表現平平 至於利華古遜近來客戰表...
2019-03-29
別以為吸塵機一味靠吸，原來「吹」亦很重要！Smartech新推出的手提無線吸塵機Smart LED Gun，便特設吹風功能，方便吹出藏於角落或罅隙的塵埃，然後才一次過吸走。 文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品...
2019-03-29
由劉德華和劉青雲主演、邱禮濤執導的電影《拆彈專家2》，昨日舉行開鏡拜神儀式。一眾演員大玩「拆蛋」遊戲，身兼監製的華仔事前表明抽到生雞蛋片酬加倍。當青雲抽到時即興奮大叫「片酬Double」，但華仔笑指演...
2019-03-29
一直只聞樓梯響的電子道路收費計劃，隨着政府近日向中西區區議會提交討論文件，又將會展開新一輪的公眾諮詢，但要在香港落實，不單止在硬件配套方面費煞思量，也容易引起貧富差距的爭議，要取得公眾共識，殊非易事。 中環灣仔繞道通車，港島東西行交通方便快捷，惟中環商業核心區車流量年年上升，擠逼程度有增無減。政府研究了三十七年的電子道路收費計劃，一直想在中環先試先行，但公眾歷年始終有不少質疑，而反對之聲亦不絕於耳，相信今次又會歷史重演。 首先，若要限制私家車進入中環核心地帶，如何安置到達外圍止步的車輛？政府擬在收費區周邊先建數個停車場，以提供六百個泊位，但有人質疑收費行先、泊位遲建，現在全...
2019-03-29
方嘉柏正在杜拜，為出戰杜拜草地大賽的「川河尊駒」打點。昨晨在美丹的晨課上，小方被日本傳媒包圍查詢「川河尊駒」的近況及贏面（圖），他有問必答之餘，另透露如今仗表現良好，或會在六月初遠征日本，出戰在東京競...
2019-03-29