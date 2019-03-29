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蓮塘跨境巴士配額接受申請

2019-03-29 列印
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　　連接香港打鼓嶺與深圳東部的蓮塘／香園圍口岸預計於今年內落成啟用，​運輸署昨日公佈，邀請符合資格的營辦商申請行走香園圍口岸的粵港跨境巴士常規配額，以及粵港跨境出租車常規配額，截止申請日期為四月十八日。

　　粵港跨境巴士常規配額由粵港兩地政府共同發放，配額為七十個。另外，兩地政府亦接受現時持有行走文錦渡口岸或沙頭角口岸跨境巴士常規配額的合資格營辦商，申請其配額轉為行走香園圍口岸，轉走的跨境巴士配額上限為三十個。

　　同時，粵港兩地政府接受現時持有行走落馬洲口岸、沙頭角口岸或深圳灣口岸跨境出租車常規配額的合資格營辦商，申請其配額轉為行走香園圍口岸，轉走的跨境出租車配額數目上限為二十五個。

　　申請人必須以粵港合營公司名義，向運輸署及廣東省政府口岸辦公室陸空口岸處同時遞交申請。截止日期為四月十八日。

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