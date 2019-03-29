﻿帛琉發展博彩旅遊度假區﻿ ﻿崩牙駒自爆「大茶飯」計劃﻿

綽號「崩牙駒」的澳門江湖猛人尹國駒，本月中被傳遭國際刑警逮捕，未幾他即自拍短片上網報平安，隨後又接受《東周刊》獨家專訪，他稱，相信今次「被捕」是其仇家所搞的小動作，窒礙其海外發展。



「崩牙駒」自揭正準備進軍西太平洋島嶼國家帛琉，聲稱雙方已簽下九十九年合約，把可以合法經營賭場的安加爾州劃成「洪門特區」，區內基建發展他「說了算」，並擬集資高達二千億元（港幣，下同），把這小島打造成世界級博彩娛樂勝地。



「崩牙駒」本月十二日突然被傳在菲律賓遭國際刑警拘捕，消息震撼港澳；未幾，崩牙駒即自拍片段上載網絡，雖然只得短短七秒和寥寥數語，足以證明他身在澳門，且行動自由。



「崩牙駒」接受《東周刊》獨家專訪，首次回應事件。他強調無被拘捕，並笑言：「我都想見吓國際刑警！」他大爆自出獄後，一直被仇家狙擊：「每到一個地方發展，總有人喺背後落藥或造謠唱衰我。例如去年五月，我去柬埔寨搞洪門總部同發行『洪幣』，就有人搞我；直到今年，我決定轉到帛琉搞洪門特區，亦有人出招搞破壞。不過呢啲小動作阻唔到我嘅！」



稱與州政府達合作協議



六十三歲的「崩牙駒」，回歸前被澳門法院裁定參與黑社會等不法活動，判囚十三年十個月。他一二年十二月一日刑滿出獄，之後動作多多，包括開賭廳，以及創立「世界洪門歷史文化協會」。去年中，他選址柬埔寨作為該會總部，同場進行虛擬貨幣「洪幣」路演，吸引過千人出席。



至於與帛琉結緣，他稱：「經朋友邀請前往考察，發覺環境好優美，氣溫長年二十二至三十度，好舒服，遺憾係仍未開發，晚黑無娛樂。睇過之後，我認定嗰度最適合打造世界級博彩旅遊勝地。」



他出示與帛琉總統雷蒙傑索的合照，以及兩封政府發出的文件，包括總統今年二月簽署、批准「帛琉中國洪門文化協會」成立；另一封則由安加爾州政府發出，確認支持崩牙駒在該處南部沙灘興建大型賭場酒店度假村及擴建機場。



簽約99年 特區獨立自主



他透露，安加爾州目前只有百餘人居住，地點偏遠，往來帛琉首都的船程要一小時四十分鐘；由軍事機場乘搭直升機則需十五分鐘。



他更稱，當地國會○三年已批准賭場合法化。「我已經同帛琉及安加爾州政府達成合作協議，建立一個集旅遊、娛樂、博彩、養生度假同埋文化交流嘅洪門特區，我同政府簽咗九十九年期合約，特區獨立自主，海關、碼頭、機場，全部我自己一個人講就算！」崩牙駒說。



有望成為帛琉特區首長的崩牙駒，為了吸引投資者，連續兩個月帶團往帛琉視察當地環境。他稱，前往該國免簽證，移民政策亦相當寬鬆，約投資二百萬元便可取得永久居民資格，「現時整個帛琉只有兩萬幾人口，要引進更多投資者搞旺各行各業，我所負責嘅特區先可以長遠發展。」



