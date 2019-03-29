﻿韓國瑜化身超級代言人﻿ 向﻿港推銷高雄惹熱議﻿

據《東周刊》報道，台灣新任高雄市市長韓國瑜，開口埋口打經濟牌，誓言要將「又老又窮」的高雄來個大翻身，使其人氣火速紅遍中港台三地政壇。他上周五旋風式訪問香港、澳門、深圳及廈門，留港僅一天時間，卻把握每分每秒，先獲特首迎接、再跟商會傾生意、轉個頭去答謝信和集團主席黃志祥，晚上再獲中聯辦設宴款待。



韓國瑜此行不但是高雄市長，還當上高雄獨家代言人，開宗明義要做「超級推銷員」所到之處、每見一人皆如數家珍，逐一推銷農產、水產、加工品、鮮花和肉類；還大開高雄之門，歡迎港澳及內地同胞往旅遊甚至移民。



出身草根的韓國瑜九三至○二年間曾擔任國民黨立委，經歷○一年立委選舉失利後淡出政壇，轉行賣菜做農產運銷，直至去年終於拿下高雄市長一位，更被視為國民黨在台灣二○二○總統大選中的「最強王牌」。



禿頭、細眼、自稱是「賣菜郎」，政治家該避免的形象，六十一歲的韓國瑜統統有齊。他出名妙語連珠，接受《東周刊》訪問，談到訪港目的，答得直接：「盡量把高雄的形象推銷出去，提高國際知名度。」



推銷藍圖早已在他腦海中，「將來在香港希望找到展示中心，定期把高雄的農產品、水產品、加工品、鮮花、肉類、中草藥推銷出去。」目標是做到「貨能出去，人能進來」，他此行拜訪的都是頂級猛人，當中包括信和集團主席黃志祥，黃志祥早前便協助韓國瑜將高雄農產品銷往新加坡的連鎖超市。



「打造高雄全台首富」



韓國瑜對人情世故看得通通透透，「一個朋友就代表一個路子，一個朋友就是一個機會。」他稱香港的金融、管理、政府的行政效率，還有交通運輸、雙語教育、創意產業等，絕不能一朝一夕就可以學習。「在香港只有一天，只能多宣傳高雄，多交朋友，介紹產品，大家彼此留個美好的印象。」又盛讚深圳和廈門好。各門生意在韓國瑜眼中都是生金蛋的商機，韓國瑜九十年代做過立法委員，因仕途不順一度心灰意冷淡出，辦過學校也做過農產運銷公司總經理，骨子裏相信愛拼才會贏。



祖籍河南在眷村長大的韓國瑜，小學考試總是第一名，但升中後開始成績一落千丈，他自嘲那些年迷上看女同學的美腿。十七歲的他更離家闖蕩，父母不忍看他走歪路，將其送入軍官學校。在軍中因看見一位台灣大學醫學院的醫官，能快速破解扭計骰，使韓國瑜感到自己的不足，在退伍前一年決心發憤苦讀，考上東吳大學英文系。



他在九三至○二年間曾擔任國民黨立委，一七年毅然角逐國民黨主席一職，最終輸掉選舉，同年九月始接任高雄市黨部主委。去年，他角逐九合一選舉期間聲名大噪，憑其接地氣的形象和出眾的說話魅力，先批評「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」，然後不斷打着「打造高雄全台首富」等的口號，強調「高雄不談政治要衝經濟」，令韓國瑜實幹形象大大加分。







