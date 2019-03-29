﻿今年同等折扣優惠八達通客 港鐵六月加價3.3% 嘟卡入閘原價

去年純利達一百六十億的港鐵，工程醜聞不絕，上周更發生通車四十年以來首宗列車相撞，昨天宣佈今個年度票價加幅為百分之三點三，但同時將調整車費承諾扣減優惠與加價抵銷，即變相不加八達通乘客車費，為期半年至年底。



政府公佈去年十二月運輸業名義工資指數按年變動，按照票價調整機制，港鐵宣佈今年整體票價須調升百分之三點三，但同時把機制內承諾的百分之三的扣減優惠，以額外資源增至百分之三點三，為期六個月，抵銷加價影響，變相令八達通乘客的實際車費，在今年六月至十二月期間不加價，但單程車票即沒優惠。



另外，「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門—南昌全日通」在年底前亦會維持現行售價。



加幅首觸及「封頂」



港鐵票價調整方程式如下：按去年十二月綜合消費物價指數按年變動的百分之二點五乘以零點五，加上去年十二月運輸業名義工資指數按年變動的百分之五點九乘以零點五，得出正百分之四點二，再減特別調減百分之零點六，所得今年票價調整幅度為百分之三點六，再減百分之零點三的負擔能力折扣，最後得出票價應加百分之三點三。



按方程式，加價幅度首次觸及「封頂機制」，此機制一三年起設立，實際加幅不得超出前一年第四季家庭月入中位數的按年變幅。統計處公佈有關數字為百分之三點三，故港鐵必須以此數字作「封頂」，即今年最多加百分之三點三，仍高於通脹百分之二點五，亦較上次百分之三點一四為高。



港鐵表示，「封頂」後未加的百分之零點三，港鐵寸會在未來兩年追回。



港鐵正根據整體票價調整幅度，計算個別車程票價變化，稍後正式公佈車費價格表，預計六月實施。



實政圓桌議員田北辰指，預計延後加價的百分之零點三，涉五百萬元收入，他建議將有關收益撇帳。工聯會陸頌雄批評票價調整機制無考慮港鐵盈利增長，應作檢討。



立會今討論相撞事故



此外，立法會鐵路事宜小組委員會今日將討論港鐵列車相撞、致荃灣線金鐘至中環站服務暫停兩日事故，運房局聯同港鐵提交的文件指出，根據票價調整機制內「服務表現安排」，港鐵會撥出有關罰款，但未有提及金額。根據機制，列車延誤逾四小時，每小時罰二百五十萬元，每宗事故罰款「封頂」二千五百萬。