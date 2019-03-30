﻿港團澳門客 忘形Selfie 墮斃大峽谷

自拍（Selfie）靚相，切勿忘形！一名報名參加本港旅行社美國團的澳門男子，美國時間周四往著名景點大峽谷老鷹崖（Eagle Point）遊玩時，疑不理導遊的勸喻，手持自拍棍站立懸崖旁邊自拍，一時只顧眼前美景失足飛墮崖底。當地工作人員尋回他時，已魂斷異域。



事主年約五十歲，澳門人，報名參加康泰旅行社美國團。事發行程第三日、美國當地時間本周四上午，旅行團抵達著名景點西大峽谷老鷹崖，該澳門事主手持自拍棍，正在取景期間失足墮崖。當地工作人員出動直升機搜救，在約三百零四米下的崖底尋回事主，證實當場死亡。事發後，老鷹崖一帶已關閉。



旅遊業議會總幹事陳張樂怡講述事件，事主參加了旅行社美國七天團，與另外十一名團友參加自費活動，往大峽谷遊覽，各人登上馬蹄形的玻璃空中走廊看風景，其後出事。康泰表示，據領隊報告，當時天氣正常，出發前曾多次提醒團友，不可站近崖邊。康泰已經聯絡死者的家人。



參加自費活動出事



澳門媒體報道，該男子是單獨報團。澳門危機辦證實收到旅行社的通報，指一名澳門居民在美國旅遊期間身故，旅遊危機辦正協助旅行社與死者家屬取得聯繫。



事發現場為老鷹崖，因形狀似老鷹展翅翱翔而得名，印第安土著Hualapai族人視鷹為精神及文化的重要標記，代表對神造萬物的眷顧。二○○七年，像馬蹄U形的玻璃空中走廊建成，遊客踏上走廊，可以眺望大峽谷壯闊美景。



直墮304米下崖底



旅遊達人項明生表示，馬蹄形玻璃走廊的欄杆，高約一米，若不攀爬，不會墮崖。他估計事主去了沒有欄杆之處，沒留意到附近的警示牌，而使用自拍桿時太專注熒幕內自己的容貌，只顧打卡，不理自己身處險境。他曾在挪威聖殿崖見過有人危坐崖上自拍，觸目驚心，等同玩命。他稱，以往外遊會緊記「欺山莫欺水」，現在應該改為「懸崖莫自拍」！若要站近崖邊拍照，最好不要自拍，請身旁親友代勞較為安全。同行人士亦要提醒自拍者周邊的地勢，不要忘形。



據一項國際性統計顯示，一一年十月到一七年十一月期間累計二百五十九人因自拍而死亡，肇因包括從高處墮下、墮海溺死、被車輛輾斃等。