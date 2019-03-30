﻿自願醫保﻿﻿年均費用4000元 首階段37計劃保到一百歲﻿

醞釀多年的自願醫保計劃於下周一推出，共二十五家保險公司的產品獲批上市，共包括三十七個計劃產品，平均保費每年四千元，保費可申請扣稅，上限為八千元。



食衞局局長陳肇始、立法會議員、保險公司代表等昨日主持啟動禮，現時有二十五家保險公司的產品獲批，下周一先推出二十四個「標準計劃」，十三個「靈活計劃」，後者較貴但有更高保障金額，能專注某些專科或治療，切合不同消費者需要。



自願醫保計劃是食衞局推行的一項政策，以規範個人住院保險產品，而保險公司和消費者的參與均屬自願性質。自願醫保有多項特色，分別是透明度高，政府會設網頁，羅列各個產品的保單、保費等讓市民清晰比較；另外是不論受保人的健康狀況是否改變均保證續保至一百歲、有二十一日冷靜期、保障未知的已有疾病、先天疾病治療、精神疾病治療等。而投保者為自己或指明親屬購買均可扣稅，上限為八千元。



任何健康狀況亦受保



「標準計劃」每年平均保費為四千元，比一七年局方估算的四千八百元，少了百分之十七。保費按年齡劃分，投保人年齡若介乎零至四歲，平均每年保費為二千六百元；二十至二十四歲為二千元；四十至四十四歲為三千九百元；六十至六十四歲為九千八百元。



陳肇始表示，價格比原先估算為低是因為多家保險公司企圖爭奪新市場，互相競爭下令保費大幅調低。她強調，扣稅只是其中一個誘因，最重要是產品覆蓋範圍及透明度，又指諮詢期間對高風險池未達共識，所以暫未能推出但會繼續研究。



她又說，自願醫保只是減輕公營醫療系統壓力的其中一個手段，一七年全港總出院人次，公院佔百分之八十二，在自願醫保下，顧問推算到二○四○年會輕微下降至百分之八十一，但無自願醫保就會升至百分之八十六，又指在研究制訂計劃時，已與私家醫院聯會商談，相信私院有準備，而整體私院入住率只有五成幾，看不到對私院有大壓力。



