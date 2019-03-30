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憂地租升至億元 紀利華木球會或棄租

2019-03-30 列印
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　　民政事務局早前檢討私人遊樂場地的契約安排，建議持有私人遊樂場契約用地的私人體育會於未來續約時，收取其所持有用地十足市值地價的三分一。銅鑼灣紀利華木球會佔地約十三萬五千呎，其契約將於七年後屆滿，木球會義務秘書劉志宏透露，當局一直未有跟會方商討三分一地價的實際計算方式，憂慮地租日後由現時一千元驟增至逾億元，令會員會費要由數百元大增至數千元，將令會員難以負擔。

　　劉志宏表示，不排除契約到期後不再續租，把設施交還政府。他亦表示，有與其他私人體育會討論過相關政策，大多表明難以接受。若政府收回會址土地並計劃發展為住宅用地，估計會引起附近居民反對，而更改土地用途亦難獲城規會通過。木球會會長姜榮輝表示，希望當局日後計算地價時，不要考慮地區因素，只考慮球會營運體育會的性質。

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