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港樓價連升兩月

2019-03-30 列印
　　差餉物業估價署公佈《香港物業報告2019》初步統計數字，本港樓價連升兩個月，二月本港住宅樓價指數報三百六十五點二點，按月升百分之一點三。其中面積四百三十平方呎以下的細單位，樓價按月上升逾百分之一點六，升幅最大；面積一千平方呎以上的大型單位樓價則升百分之零點六。

　　四百三十平方呎以下的「上車盤」中，港島區平均售價六百八十一萬，升幅百分之三點六；九龍區售價近六百萬，升幅百分之二點一；新界區售價五百五十二萬，升幅百分之一，三區平均售價都上升。租金方面，今年二月全港私樓租金指數最新報一百九十二點一點，指數已連跌四個月，累跌百分之二點八。

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