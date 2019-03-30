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有線裁員102人

2019-03-30 列印
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　　有線寬頻昨日宣佈裁減一百零二名員工，佔整體員工約百分之六，主要來自有線電視節目製作部、製作統籌部、網絡維修及安裝部等，當中包括部份經理級員工，新聞部不受影響，公司將會按照勞工法例補償有關員工。

　　有線發言人解釋，面對傳統大眾媒體營運模式的轉變，經營環境變得十分嚴峻。集團過去十一年的累積虧損已超過二十四億元，剛公佈去年全年業績虧損更達四億五千六百萬元，較前年的三億六千萬億元，虧損按年擴大百分之二十六。

　　有線發言人稱將會繼續努力擴展優勢，讓有線寬頻成為一個涵蓋電視、手機、戶外媒體及新媒體的多媒體資訊平台。公司有信心爭取新的顧客及收益來源，扭虧為盈。

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