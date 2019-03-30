港鐵撞車罰款2500萬 五月優惠三天收半價

港鐵中環站兩列車於測試新信號系統期間相撞，中環至金鐘一度停駛。港鐵為此撥出二千五百萬港元，於明年票價調整時回饋乘客；而早前欣澳站電纜事故，港鐵同樣於明年撥一千萬元於回饋乘客。港鐵亦額外推出一連三日半價車票優惠，但全在假日，招惹批評。



立法會鐵路事宜小組委員會昨召開會議，討論兩列車相撞事故。港鐵車務總監劉天成表示，港鐵會按機制撥出二千五百萬作罰款，在明年票價調整時回饋乘客。今次的罰款額是首次達到罰款機制上限。至於欣澳站故障，港鐵亦按機制撥出一千萬同樣明年回饋乘客。



此外，港鐵在五月十一至十三日額外向乘客提供約半價票優惠，預計一千三百萬人次受惠。但因十一和十二日是周六日，而十三日是佛誕翌日假期，全部非上班日子，引來部份市民不滿。有市民表示，假期很多人都希望休息，較少出街，質疑港鐵此舉是為了省錢。



被批假期優惠為慳錢



港鐵主席馬時亨解釋，若於工作日提供約半價優惠，擔心會令平日乘搭其他公共交通工具人士轉乘港鐵，導致更擠逼，引起安全問題，希望市民及議員明白這苦衷，強調有關決定並非為錢，純粹考慮對市民的影響。



民主黨議員鄺俊宇批評撞車事故同時「撞散」港人對港鐵的信心，質疑港鐵如何保證日後不再發生同類事件。民建聯議員劉國勳也關注新信號系統是否可靠。



運輸局局長陳帆直指港鐵對列車事故，責無旁貸，要求港鐵調查，機電署亦展開調查，務求水落石出，並會追究責任。陳帆強調，未有調查結果前，港鐵不會進行新信號系統測試，將來會根據國際標準，確保新系統安全，才正式營運。



