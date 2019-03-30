﻿女法官指﻿﻿不夠中立﻿無記性 盧覺強﻿專家身份受質疑﻿﻿被拒出庭﻿

東區裁判法院暫委特委裁判官何麗明疑不滿被大狀出言侮辱，本年二月罕有地向大狀簽發出通緝令，頓成司法界奇聞，原來同案還有其他枝節。辯方欲傳召有港版「神探伽利略」之稱的工程師盧覺強作專家證人，出庭提供意見，惟就查核盧覺強專家身份便用了十天，最後更拒絕他出庭。時時為小市民在庭上申冤的盧覺強接受本報訪問時透露，何官以「無記性」、「不夠中立」，甚至指他「傻」等原因不接受其專家證人身份，他感到不解，「我唔知有咩了能」。記者：陳楚琨



盧覺強表示，自九四年起以專家證人身份出庭作供。至一五年，當時區域法院暫委法官錢禮以他未有上過「交通意外重組」課程，拒絕他任專家證人。他駁斥對於「唔係咁熟手」的畢業生參加持續專業發展課程（CPD）或會有幫助，「咁如果你係一個有經驗嘅（專業工程師），有交通意外分析嘅知識，仲使乜去參加呢？」。他向記者展示去年五月時，就交通事故責任鑑定獲邀到澳門作演講的證書、照片等，證明其專家證人資歷受肯定。



何官質疑資歷表內容不誠實



不過在東區法院案中，何官對盧專業的履歷、知識並未能找到錯處，反而質疑他向法庭呈上的「專家證人身份資歷表格」中所填資料不夠誠實。盧在表格內列明「贏咗幾多單、有幾多單幫到被告」，但何官指盧未有列出不被接納的案件，「話我點解唔寫落去個表度，覺得我唔誠實」。他解釋就幾年前的案件，在門口等待傳召出庭，但法庭已接納其報告，毋須出庭作供，故未有在表格中寫到底有否被接納。



盧表示交通意外的案件涉及力學、速度，「咁要睇人有無咁嘅知識先得㗎嘛，講以前嘅嘢，話人無寫落去、隱瞞，即係你個人係唔忠實，所以你做嘅報告唔得中立」，他表示之前就有律師告知，「根據法律，合資格嘅專家證人嗰qualification（資格）就要係專業人士，被法庭接受做過有關嘅案件，就繼續做」。對於遭指責不誠實、不中立，盧直言「即係揪秤我啫」。



除了被指不夠中立、不誠實，盧更被批評「無記性」。何官在庭上就盧日常生活所發生之事，隨機抽問如「某月某日食過乜嘢」來考驗他的記憶力，盧無奈指「無記性同我呢單case有咩關係？」直言「搵缺陷嚟攻擊我」。



他提到，何官曾提出他數年前所分析的案例，但不認同其分析結果，質疑其專業知識。該次案件中，盧分析結果煞車痕為前胎所造成，而控方專家認為是後轆所造成。何官表示前胎是「光頭胎」，不同意是前胎造成煞車痕，又指政府已立例胎紋有要幾毫米深才算合格云云，指盧「傻」及「唔識嘢」。



盧即時稱「我話佢唔識嘢就真！」他向記者說明，當車輛向前急煞，慣性力車會向前衝，此時車尾會浮起，「個轆會比較食力」，故此車頭胎痕跡會較深。



盧引用數據解釋，「光頭胎」比起「有紋胎」在乾地行駛摩擦力會較大，所以「光頭胎」煞掣會更有效，就該案例而言是合情合理的。但反之在濕地就會「跣胎」，故政府立例正常，因預料車輛要在雨天行駛。盧再次以知識及理據一一反駁所面對的質疑。



