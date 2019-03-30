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天氣不似預期 COMPANION公仔提早離港

2019-03-30 列印
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　　原定在維港展出至明天的巨型充氣公仔「COMPANION」，稱因天氣原因提早結束，昨日工作人員替它放氣，不少市民送別。

　　工作人員為這個大型公仔放氣，由原本脹卜卜變成扁塌塌，如紙片般漂在海面（見圖），大會亦派出船隻到場協助。岸邊有市民直擊整個放氣過程。大會指，《KAWS︰HOLIDAY》原定於維港香港站與大家共度悠閒一周，但由於天文台預測未來周末將天氣不穩，為免影響「COMPANION」的狀態和顧及所有海事工作人員安全，所以決定於昨日完成香港站的旅程，提前游走。

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