﻿菜檔買餸婦「中頭獎」 劏房天降凶窗 險奪樓下兩命

年初尖沙嘴墮窗殺人，深水埗昨日險釀翻版！一扇鋁窗突然從舊樓墮下，擊中一名正在樓下菜檔買菜的女街坊，另一名女子亦被玻璃碎片濺中，幸破窗先穿過菜檔簷篷被卸去衝力，且是玻璃面而非金屬框擊中傷者，兩人才大難不死，僅受輕傷；旁邊一名女街坊受驚並無大礙。警方調查後，上樓拘捕一名劏房女住客。



現場為北河街近基隆街一幢五十六年樓齡的樓宇，地下有一間菜檔。昨晨近十時，三名女街坊先後到菜檔買菜，高處突然墮下一扇窗框，現場店舖的「天眼」拍得經過，兩名女街坊先走到菜檔買菜，其後六十五歲姓蕭女街坊步至，抵檔口不久，一扇約半米乘一米鋁窗突然從高處墮下，擊中其頭部，她應聲倒地，然後自行爬起來，手摸頭部。期間，玻璃窗墮下，碎片四散，旁邊一名六十九歲姓關女街坊頭部被割傷，另一名女街坊則無恙。



警拘劏房女住客



警員接報到場，發現菜檔帆布簷篷被鋁窗打穿，該簷篷疑卸去鋁窗大部份墜力；姓蕭傷者並非被窗框的銳角擊中，才不致命。兩傷者事後獲送院，治療後無大礙出院。



警方封鎖現場，登樓調查，疑鋁窗由大廈七樓一個劏房單位墮下，拘捕一名姓韓（二十七歲）女住客，她涉嫌容許物件由高處墮下。據悉，被捕劏房女租客向警方聲稱，早前通知業主窗門損壞要求維修，意外時她沒有推開窗門。案件警方仍調查中。



被捕者稱事發時無觸及窗門



今年以來，已發生第二宗嚴重墮窗事故。一月二十一日，一名二十四歲內地女子與男友來港旅遊，途經尖沙嘴美麗華酒店對開，被高處墮下一扇鋁窗擊中頭部慘死。屋宇署自一二年六月三十日起全面實施強制驗樓及強制驗窗計劃，揀選了九千八百四十三幢私人樓宇進行強制驗窗計劃，共發出約五十萬張通知。截至去年底，約有五萬九千張強制驗窗通知在指定期限過後仍未有遵從，佔整體已發出通知百分之十二，未遵從通知的個案中，最長逾期近六年。屋宇署稱，自一六年起截至去年底，共接獲二百一十六宗涉及樓齡十年或以上的私人樓宇窗戶墜下事故報告，未曾有業主被檢控。