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獨木舟男大風浪中失蹤

2019-04-01 列印
　　十二名成人及小童，昨日在強烈季候風信號下，冒險在大嶼山對開海面進行水上活動發生事故。警方表示，昨午二時，十一名成人及一名小童，分乘七艘獨木舟由二澳出發，目的地為大澳。至傍晚五時許，其中十一名成人及小童返回大澳公眾碼頭上岸後，良久仍未見一名年約三十歲同行男子上岸，恐他遇大風浪反獨木舟失蹤報警。水警及消防等事後在大嶼山對開海面搜索。

　　天文台昨晨七時十五分發出強烈季候風信號，預料本港吹強風，平均風速每小時超過四十公里，陣風間中達烈風程度。呼籲參加水上運動或進行海上工作人士提防大風大浪帶來的危險。

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