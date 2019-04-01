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海洋公園有喜事 川金絲猴成功誕第二胎

2019-04-01 列印
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　　香港迎接第二隻川金絲猴BB，牠上周五在海洋公園出生，為慶祝這種珍稀動物在港成功繁殖，園方將邀請公眾為BB命名。

　　川金絲猴BB的父母來自成都動物園，母親為「其其」、父親是「樂樂」，分別於一五年及一二年入住香港海洋公園，目前BB和母親健康穩定，為了讓牠們增進感情，海洋公園香港賽馬會四川奇珍館昨日局部關閉。

　　川金絲猴被列為瀕危物種，現在中國中西部野外約僅存一萬五千至一萬六千隻。另外，據海洋公園與成都動物園的繁殖物種合作安排，BB兄長「樂奇」將於四月十日返回成都動物園定居。

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