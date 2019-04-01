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的士小巴十字路口相撞九傷

2019-04-01 列印
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　　沙田大涌橋路發生專線小巴與的士相撞意外，昨晨六時許，七十歲姓劉男子駕駛載客八○三號線專線小巴，沿大涌橋路駛至沙田圍路交界十字路口時，一名五十九歲姓候男子駕駛載客的士，沿沙田圍路駛至，兩車相撞。意外中，兩車司機及兩男五女乘客（二十一至六十三歲）受傷，報警後傷者獲送院，幸傷勢不嚴重。兩名司機均通過酒精呼氣測試，警方初步懷疑有肇事車輛衝紅燈導致意外，事後拖走兩肇事車輛檢驗及調查意外原因。

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