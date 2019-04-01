高鐵西九站承辦商員工可原薪調職

英國所有駕駛執照都是由英女皇名義批發，因此她是英聯邦中唯一不須擁有駕駛執照及掛車牌，也能合法開車的人。但她公開駕車的日子終於告終，因為她已同意放棄再在公路上開車。 英女皇四月踏入九十三歲，自從皇夫菲臘親王今年一月駕車失事和另一架車相撞後，基於安全問題，皇室保安人員已勸喻女皇不要再親自開車上路。菲臘親王在車禍後亦已放棄車牌，而皇室內有意見認為女皇應否繼續親自開車。女皇曾被發現在皇夫撞車後，駕車上路時並沒有佩戴安全帶。 據報女皇已接納勸喻，今後會由司機駕車上公路。由於女皇一向喜歡親自駕駛，今次她被迫放棄這個嗜好，十分不情願。她的座駕包括積架和越野路華等。 雖然英女皇沒有駕駛執照...

2019-04-01