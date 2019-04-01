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高鐵西九站承辦商員工可原薪調職

2019-04-01 列印
　　高鐵西九總站外判商近日陸續解僱約二百名員工，前日有被解僱的外判職員和工會代表，到高鐵西九總站靜坐示威。服務承辦商於昨日與立法會議員會面，匯報已完成內部人手及工作安排檢討。港鐵表示有派代表參與會面，並稱承辦商已承諾，因應受影響員工的工作表現，盡量安排原薪轉職，調派至承辦商轄下其他工作地點，繼續從事相類似工種的工作。若轉職的崗位需要任何特定資格，承辦商亦會安排免費培訓，協助員工取得相關資格以助轉職。

　　港鐵歡迎承辦商承諾採取措施，妥善處理內部人手及工作安排。港鐵已敦促服務承辦商盡快落實有關細節，過程中亦必須遵守僱傭條例的要求。

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