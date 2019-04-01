港鐵歡迎承辦商承諾採取措施，妥善處理內部人手及工作安排。港鐵已敦促服務承辦商盡快落實有關細節，過程中亦必須遵守僱傭條例的要求。
高鐵西九站承辦商員工可原薪調職
港鐵歡迎承辦商承諾採取措施，妥善處理內部人手及工作安排。港鐵已敦促服務承辦商盡快落實有關細節，過程中亦必須遵守僱傭條例的要求。
菜檔買餸婦「中頭獎」 劏房天降凶窗 險奪樓下兩命
年初尖沙嘴墮窗殺人，深水埗昨日險釀翻版！一扇鋁窗突然從舊樓墮下，擊中一名正在樓下菜檔買菜的女街坊，另一名女子亦被玻璃碎片濺中，幸破窗先穿過菜檔簷篷被卸去衝力，且是玻璃面而非金屬框擊中傷者，兩人才大難不...
2019-04-01
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釀七人喪命五人受傷 江蘇工廠廢金屬貨櫃爆炸
響水爆炸事故還未平靜，江蘇再有工廠發生奪命爆炸事故。昨天早上，昆山漢鼎精密金屬有限公司一個存放廢金屬的貨櫃箱突發燃爆，引發大火，濃煙升至半空。事故導致七人死亡，五人受傷，目前事故原因正在調查中。這已是江蘇上個月內發生的第三宗安全生產事故。 根據昆山市委宣傳部消息，昨天上午七時許，位於江蘇昆山綜合保稅區的漢鼎精密金屬有限公司加工中心工廠室外場地上，一個存放廢金屬的貨櫃箱發生燃爆，引起工廠起火，最終導致七人死亡， 一人重傷，四人輕傷。其中一名二十二歲女子嚴重燒傷，全身燒傷面積高達九成。事發後，蘇州市委市政府、昆山市委市政府主要領導和分管領導，已趕赴現場指導救援和處置工作。 截至...
2019-04-01
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皇夫車禍後安全惹關注 英女皇接受勸喻棄駕車
英國所有駕駛執照都是由英女皇名義批發，因此她是英聯邦中唯一不須擁有駕駛執照及掛車牌，也能合法開車的人。但她公開駕車的日子終於告終，因為她已同意放棄再在公路上開車。 英女皇四月踏入九十三歲，自從皇夫菲臘親王今年一月駕車失事和另一架車相撞後，基於安全問題，皇室保安人員已勸喻女皇不要再親自開車上路。菲臘親王在車禍後亦已放棄車牌，而皇室內有意見認為女皇應否繼續親自開車。女皇曾被發現在皇夫撞車後，駕車上路時並沒有佩戴安全帶。 據報女皇已接納勸喻，今後會由司機駕車上公路。由於女皇一向喜歡親自駕駛，今次她被迫放棄這個嗜好，十分不情願。她的座駕包括積架和越野路華等。 雖然英女皇沒有駕駛執照...
2019-04-01
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維峯‧浚匯498萬入場
恒地北角單幢住宅項目維峯‧浚匯，主打開放式及一房戶型，發展商公佈首批50伙價單，折實均價25951元，開放戶最平498萬入場，並最快於下周開售，首批單位中有12伙折實後低於600萬。 恒基物業...
2019-03-30
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集資額跌逾54億 新股IPO首季大減四成
今年第一季，本港新股數量及集資額均較去年同期有所下跌，期內錄得38宗IPO（不計由GEM轉主板），按年下跌40.6%，其中33宗為主板上市，5宗在GEM上市。據本報統計，首季新股集資約190億元，與去...
2019-04-01
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丹蘇愈踢愈廢 水槍難打「鵲」
阿仙奴中場鬧兵荒，領隊烏尼計畫在今晚英超主場對紐卡素派丹尼斯蘇亞雷斯擔正，惟此子由巴塞隆拿借到兵工廠未曾正選披甲，表現碌碌無為實難擔大旗。兵工廠欠創造力難破喜鵲城池，逾四倍半和博得過。（Now621台周二凌晨3:00直播） 槍手中場今仗有盧卡斯托拉拿停賽、艾朗藍斯和格列沙加則受傷上陣成疑，烏尼唯有起用在杜拜集訓期間表現出色的丹尼斯蘇亞雷斯：「他的實力應該可以擔任正選！」不過，這名巴塞借將入廠至今，只在英超和歐霸後備上陣各四次，入球和助攻均交白卷毫無建樹，今晚要肩負重任恐無法叫球迷放心。 紐卡素後防硬淨 紐卡素亦屬作客蟲，英超客戰已連續七場不勝，今仗無取勝本錢。不過，...
2019-04-01
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S1/S1R影拍雙雄
自去年9月Panasonic宣佈加入全片幅無反相機行列，不少拍友一直靜候兩部LUMIX大作的佳音，無論心儀4,730萬像素的旗艦S1R，抑或定價較親民的S1，均可藉新相機系統體驗專業拍攝表現，以及超強...
2019-04-01
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志玲豪捐近半身家 內地建宿舍助貧童
林志玲昨日以低胸短裙性感現身代言活動，並透露近年忙於到內地山區做慈善活動及探訪兒童，並且以個人名義分別在四川、雲南、貴州、寧夏、南京等興建了約10間宿舍，未來還會再增設多兩至四間。 志玲感慨表示，有感...
2019-04-01
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社論——危窗公害 官員懶理
今年一月尖沙咀酒店墮窗殺人事件，昨天險在深水埗重演，幸而飛窗被菜檔簷篷卸去衝力，被擊中女子僅受輕傷，大難不死，事件涉及樓上一間劏房，肇因及何人須負責，有待警方調查。現在強制驗窗執法鬆弛，危窗陷阱多不勝數，若當局容忍情況持續，飛窗殺人事件或會陸續有來。 危窗風險有多麼嚴重？單看數據，令人震驚。屋宇署自七年前起全面實施強制驗樓及強制驗窗計劃，至今向九千八百幢住宅樓宇發出約五十萬張強制驗窗通知，當中近六萬張一直未有遵從，拖延最長個案，竟超過六年，但屋宇署一直未作出檢控。直至被立法會議員質詢，當局才回應，正就嚴重個案部署檢控。 有近六萬個需要驗窗個案，業主懶理。香港人煙稠密，高空墮...
2019-04-01
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伊時論事——葉楚航 華人之光
香港賽馬圈競爭激烈，爭取一場頭馬已經不易，但若能勝出七百場，這真是個了不起的成就。 葉楚航於二○○二至○三年度馬季獲發練馬師牌照，他於○二年九月一日首度以練馬師身份亮相，首匹出賽馬為「馬中寶」，同日派出三駒上陣，可惜「線路縱橫」力拼下僅敗。雖然首個賽馬日只得一亞一殿，然而三日後即在跑馬地憑「法國領袖」取得在港從練首場頭馬。旗下明星賽駒「天仲之寶」更在○三年六月攻下新馬短途錦標。 自該季起，每季均能取得逾三十場頭馬。於一二至一三年度，他更與告東尼激戰至最後一個賽日的最後一場賽事，最終「勁飛翔」為他帶來該季的第六十九場頭馬，首奪冠軍練馬師殊榮。 今年三月二十日，葉楚航憑「大運舞...
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