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逾五千人遊行反修訂《逃犯條例》

2019-04-01 列印
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　　政府建議修訂《逃犯條例》處理台灣殺人案及解決制度漏洞，民陣及民主派會議發起遊行反對，隊伍由灣仔修頓球場外出發，終點為政總東翼前地。

　　遊行隊伍中有人持印有「反對修訂引渡條例」等字眼的黑色橫幅，警方估計，高峰期有五千二百人參加遊行；大會則指有一萬二千人。民陣召集人岑子杰表示，遊行是開端，不希望逆民意，若政府強行通過修例，考慮發動民眾包圍立法會。議會陣線立法會議員毛孟靜擔心，內地司法不公 ，憂慮會用不同方式罪名包裝疑犯，達成政治目的。

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