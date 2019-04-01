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入境處獲頒全球最佳機場出入境獎

2019-04-01 列印
　　香港入境處在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的年度旅客意見調查，獲二○一九年度全球最佳機場出入境服務大獎，是入境處繼一五年及一六年後再度獲這個獎。

  調查去年八月至本年二月期間進行，覆蓋全球逾五百五十個機場，收集來自超過一百個國家及地區，逾一千三百萬名航空旅客對各機場服務的評分。

　　入境處處長曾國衞到倫敦出席頒獎典禮表示，對獲獎感榮幸和鼓舞，感謝員工的專業表現和辛勤付出，而香港的服務絕對能達至世界一流的水平。

　　入境處指，過去數年在香港機場及其他出入境口岸推出多項便利旅客的措施，包括在二○一七年底推出旅客「離境易」安排，利用容貌識別技術，讓合資格訪港旅客可毋須預先登記，使用自助離境服務。截至去年底，已有超過六百二十萬人次使用有關服務。

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