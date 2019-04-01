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憑《星島》報頭換入場券 觀賞學界辯論總決賽

2019-04-01 列印
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　　年度學界盛事「星島全港校際辯論比賽」，由《星島日報》、《英文虎報》及教育局合辦，多年來培育無數辯論精英和尖子。第三十四屆「星島辯論」總決賽將於二○一九年五月十七日假灣仔伊利沙伯體育館舉行，歡迎大家換領入場券，親臨欣賞精采辯戰。

　　進入中英文組決賽嘅最後四強，係由全港二百零八隊參賽隊伍經過百幾場激辯脫穎而出，強者對決，勢必矚目！總決賽當日除了由張建宗司長擔任主禮嘉賓，並會由港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉教授及資深大律師譚允芝女士分別擔任中文及英文組評講，另有多位政教界猛人擔任評判，陣容鼎盛。

　　有意入場觀賽人士，可由即日起至五月十六日，掃描QR Code及列印印花，連同一個有效的《星島日報》零售版報頭，到星島中心或指定7-11便利店換領。詳情請瀏覽https://goo.gl/DNrKfd。入場券數量有限，請即行動！

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