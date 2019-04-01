  • 2019年4月1日 星期一
  • 21º
  • 79%
熱門： 光豬男將軍澳朱千雪大媽鋁窗

日報新聞 > 港聞

團體倡加快建智能停車場

2019-04-01 列印
Previous Next

　　日前公布政府計畫於深水埗欽州街與通州街交界的休憩用地，建造全港首個地下智能停車場。「關注深水埗交通大聯盟」召集人鄭泳舜昨聯同商業車輛司機，在政府總部外發起汽車慢駛遊行，促政府加快興建並擴至全港，在規劃智能停車場時可增加商用車位，供商用及大型車輛如旅遊巴、保母車及貨車於晚間停泊。

　　學童車協會主席林志平表示，商用車位嚴重不足，保母車更沒有特別泊位，行內有司機一個月收六、七張「牛肉乾」罰款，故希望政府在規劃智能停車場時，可以將車位分配更好，增加商用車位，同時開放部分政府空置用地，於夜間作商用泊車位用途。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd