﻿專家倡先購「標準」後加保 自願醫保爆搶客戰

自願醫保計劃昨日正式登場，共有二十五間保險公司參與，首天即有多間大保險公司公佈產品，出現百花齊放場面，爆搶客戰。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，自願醫保計劃是一個大市場，預計各保險公司會各出奇謀爭客。他又建議，市民以個人需要選擇合適產品，由於計劃提供退稅，他形容為抵買。保險界立法會議員陳健波建議，市民先選「標準計劃」，日後有特別需求，逐步加保。



政府制訂自願醫療保障計劃，目的是提升住院保險產品的保障水平、為市民提供多一個選擇，使用私營醫療服務，長遠可望減低公立醫院的壓力。



自願醫保計劃昨日登場，共有二十五間保險公司參與，計劃分「標準計劃」和「靈活計劃」，年齡介乎十五天至八十歲的香港居民均可投保。「標準計劃」提供自願醫保計劃的十大最低要求的條款及保障，須採用劃一的條款及保障，各保險公司僅可作極少量允許的輕微改動，故不同公司提供的「標準計劃」大致相同，保障內容大同小異，故「標準計劃」保費相對較低。「靈活計劃」的附加保障更具彈性，市民可以加錢購買「額外保障」，包括身體檢查、意外緊急門診等，選擇種類多。



「標準計劃」不全包嚴重傷病



有保險業界人士指出，「標準計劃」保費可低至每月約二三百元有交易，但市民須留意「標準計劃」對嚴重傷病的保障或未必足夠，例如癌症的治療費用高昂，「標準計劃」僅可索償約五六成開支。市場有其他保險產品，只需月付多百元，同一癌病的治療就可以獲賠較多，減輕負擔。



國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，自願醫保計劃提供退稅優惠，扣稅額最高八千元，變相保單有折扣，他形容為抵買。納稅人二○一九年四月一日起為個人及指明親屬投保，即可作薪俸稅或個人入息稅扣減，每個課稅年度每名受保人的最高保費扣除額為八千元，指明親屬則不設上限，每名受保人的保單數量亦不設上限。



羅少雄指出，各保險公司產品多，市民應有足夠選擇，他鼓勵各公司加強宣傳。市民應視乎個人需要，選擇適合的產品。保險界立法會議員陳健波建議，市民可先選擇「標準計劃」，日後按自己的需要，來逐步去加保，加強給自己的保障。