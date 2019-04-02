﻿修引渡例有理有據 為國為港務須三思

因應有港人涉嫌在台灣殺害女友後逃回香港，兩地未有司法引渡安排造成社會公憤，特區政府提出修訂相關條例，期望在七月前堵塞這個存在已久的漏洞，把罪嫌繩之於法。本港是法治之區，不可能成為嫌疑罪犯逃避責任、逍遙法外的天堂。特區政府從原則出發，本意是該出手時就出手，然而，自方案推出後社會各界提出各種疑慮，最值得關注者是西方先進國家普遍對修訂作出負面反應，且態度日趨強烈，情況令人擔心。



修訂《逃犯條例》的政策意圖公佈後，有保留以至反對的聲音佔大多數，為甚麼呢？這些聲音中不乏對特區政府做法抱持陰謀論的看法，或者借意詆毁內地，把法例範圍無限延伸至政治、宗教，以至言論層面。這些出於唬嚇公眾的言論嘩眾取寵，實在無助於對今次修訂的客觀討論。



引渡條例動機良好，條文和範圍經政府審慎研判，惹來的反對聲音卻不少，當中值得重視的不是那些舉凡涉及內地議題都不滿，為反而反的人士。真正值得聆聽的是那些既有愛國心、又有愛港心的人士，以及國際之間的意見。



商界建制 意見具先見性



當條例提出之初，商界人士以至建制陣營部份中堅份子已對相關條文作出多方反應，透過各種諮詢渠道表示有保留，政府其後修訂內容，不能不說是從善如流，只是有關回應仍未足以釋除他們的憂慮。有人以為商界只是為了維護一己利益，漠視了應有的正義原則。實質上，商界人士縱受法例影響，本身都有豐厚資源作出應對，他們所以鍥而不捨反映意見，乃是從香港社會廣大福祉，考慮到改變對香港地位的衝擊，以維護一國兩制，香港安定繁榮為己任。從最近西方社會和國際商界包括美國和歐洲商會對方案表達的強烈不滿，印證了商界和部份建制的關注，有其國際視野的先見性。



商界和部份建制人士能敏銳地提出對條例的意見，一大原因是長期參與中央收回主權，提出一國兩制以維護香港繁榮穩定的工作。已故領導人鄧小平是一國兩制的偉大總設計師，當初他提倡五十年不變的承諾，就是明白維持香港現狀對香港好，同時也是對中國好。香港的獨特地位在於與內地不同的體制，能充份發揮互補的作用，其中特別是香港使用普通法的司法制度，與內地的大陸法截然不同，成為聯繫中國與西方不能替代的紐帶，其重要性是關鍵和獨一無二的，也是一國兩制最高層次的價值所在。



香港實施普通法，社會上下尊重、信守法治，是香港的核心價值，同時是贏得中外信任和重視的首要條件。這個信任不但對商界有利、對港人有利，對中國大陸的開放發展同樣有利。國家主席習近平深明一國兩制的重要，不斷提出要做好落實工作，不變形、不走樣，盡見其智慧之高、對現實環境之了解掌握，絕非見樹木不見森林者可望其項背。



敏感時刻 風險深不可測



香港之價值在其特殊而優勝的法律體系，與國際間呼吸與共的節拍，這個地位幽微精妙，必須無時無刻好好保護，一絲一毫不能掉以輕心。國際局勢瞬息萬變，香港任何涉及的政策必須緊貼步伐。中國在國際影響力日增，遇到的阻力和干涉同步提升，內地經濟改革進入深水區，在這個關鍵時刻，香港必須做好聯繫、平衡內地與西方關係的角色，任何有可能產生負面影響的做法都應該避免。具體而言，中國正與美國就貿易問題繼續談判，美國對中國高新科技企業的打壓未停，這些都是內藏凶險的國際政經角力；中央提出產業轉型升級，規劃出大灣區宏偉藍圖，當中有透過香港吸納世界先進力量的需要。在這敏感多變的時刻，在只有短短幾個月就完成諮詢、修訂各方極為關注的法例，無疑是風險極高的做法。



完善法例，堵塞漏洞，打擊罪案，是符合原則、體現正義的想法。要考慮的是，修訂引渡條例的好處顯而易見，但其風險則深不可測。香港現在已是中國不可分割的一部份，中央給予香港五十年不變的承諾，特區政府是否要干冒大險、急於洗擦累積多年、看來礙眼的茶垢呢？從愛中國、愛香港的人眼中，能說的就是有作為不等如做好事，今次修例惹起的爭議既出乎估計，在國際間惹來非議，為政者就必須審時度勢，慎之又慎之，三思再三思。