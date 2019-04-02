劉鑾雄申司法覆核要求逃犯例無追溯

澳門運輸工務司前司長歐文龍貪賄案，商人劉鑾雄被判賄賂及洗黑錢罪成並入獄五年三個月，劉鑾雄一直缺席聆訊，並未服刑。港府提出修訂《逃犯條例》，一旦通過，澳門可在本港引渡逃犯。劉昨天申請司法覆核，要求修訂逃犯條例不應具追溯力，並指特首簽發移交逃犯的酌情權若不受限制，是違反《基本法》和人權法。



政府提出修訂《逃犯條例》，將於周三在立法會首讀。華置前主席劉鑾雄昨透過律師行發聲明，稱已就修訂草案向高院尋求司法覆核申請許可，法庭排期本月十七日進行指示聆訊。



劉鑾雄由資深大律師麥高義和彭耀鴻代表入稟，將律政司司長列為答辯人。入稟狀指，劉鑾雄因頑疾缺席澳門的審訊，但澳門法院仍繼續審訊並將之定罪，劉無法獲得公平重審機會。



入稟狀指，香港人權法保障涉案人士獲得平等對待及有出庭受審和答辯的權利，而劉的個案是因他不自願地缺席澳門的審訊，故港府若將他移交澳門，將違反上述規定。現行法例中港台澳之間並無引渡安排，本地法律亦保障市民免受不公平審訊，現政府剝奪有關保障，不合香港憲法及《普通法》標準。



申請人認為，按現時草擬，逃犯條例修訂不應具追溯力；另由於移交逃犯的程序牽涉多項《基本法》和人權法，申請人指行政長官簽發移交個別逃犯的酌情權若不受限，便是違反逃犯的人權。



指特首酌情權不受限違基本法



大批傳媒在劉鑾雄位於渣甸山大宅和早年經常光顧的灣仔福臨門守候，未見劉現身。華置表示，回應劉鑾雄私事，劉鑾雄妻子陳凱韻表示：「冇嘢講。」



面對泛民和商界均反對條例，特首林鄭月娥重申，政府不會收回有關修訂，又指逼在眉睫是處理台灣殺人案件，她指涉事人現仍被拘留，但之後可能被釋放，故期望立法會盡快完成審議工作，再按台灣當局提出移交的申請來處理。林鄭強調，修例並非特別為某個司法管轄區而設。



劉鑾雄及商人羅傑承捲入澳門運輸工務司前司長歐文龍貪污案，他一直無到澳門出庭應訊，在澳門被判監五年三個月，澳門終審法院在一六年初駁回其上訴，維持判決。



