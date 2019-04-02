﻿美股中段升253點

日皇明仁將於四月三十日退位，皇太子德仁五月一日即位為新日皇，日本政府周一公佈新年號是「令和」，取代用了三十年的「平成」年號。這是日本第二百四十八個年號，但與以往選自中國古籍不同，「令和」出處為日本現存最早的日語詩歌總集《萬葉集》。首相安倍晉三指「令和」蘊含心靈靠近誕生文化之意。」 內閣官房長官菅義偉是在周一上午十一時三十分（香港時間十時三十分）左右，公佈五月一日起使用的新年號是「令和」。新年號公佈約半小時後，首相安倍晉三在記者會上就新年號表示，「令和」蘊含了在人們的美麗心靈相互靠近之中，文化誕生並成長的意思。他還稱「希望和國民們一起，建設對年輕人而言洋溢希望的日本」。 新年...

2019-04-02