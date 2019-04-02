  • 2019年4月2日 星期二
  • 19º
  • 77%
熱門： 港媽4000元愚人節張國榮劉鑾雄

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升253點

2019-04-02 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二六一八一點，升二百五十三點；納指則報七八○二點，升七十二點。滙控美國預託證券價格見六十五點五三港元，升零點七八港元；騰訊則見三百六十八點三八港元，升三點三八港元。紐約期金報每盎司一千二百九十五美元，跌三點五美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd